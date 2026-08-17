Viento helado y frío en Mendoza: cómo conseguir una garrafa a $15.000
El frío marcará toda la semana en Mendoza y miles ya piensan en cómo calefaccionarse con una garrafa para estos días.
En el inicio de una semana que estará marcada por el viento helado y el frío en Mendoza, se pondrá a disposición el operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables. El mismo visitará los 18 departamentos y los precios rondan los $15.000.
En un contexto en el que una garrafa de 10 kg en el mercado supera los $30.000, el programa La Garrafa en tu Barrio permite acceder a una recarga por aproximadamente la mitad de ese valor, gracias al subsidio que otorga el Gobierno de Mendoza.
Además, cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
Precios de la garrafa de 10 kg
- $15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $16.000 en los departamentos de Malargüe.
- $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.
- $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
Requisitos para acceder a la garrafa social
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.