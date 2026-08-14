Truco: cómo secar la ropa más rápido cuando hace frío y hay humedad

Un sencillo truco con una toalla permite retirar parte de la humedad de la ropa y acelerar el secado en los días fríos y húmedos.

Secar la ropa puede ser una tarea complicada durante los días fríos y húmedos. Las bajas temperaturas hacen que el agua tarde más en evaporarse. Por eso, algunas prendas pueden permanecer mojadas durante varias horas y hasta tomar olor a humedad. Existe un truco sencillo que permite retirar parte del agua antes de tender la ropa.

El método consiste en utilizar una toalla seca y absorbente. Es una alternativa práctica para prendas que quedan con mucha humedad después del lavado, especialmente las más gruesas. Para hacerlo, primero hay que extender la prenda sobre una superficie limpia. Luego se coloca una toalla seca encima y se presiona suavemente con las manos. De esta manera, el tejido de la toalla absorbe parte del agua que todavía conserva la ropa.

En el caso de las prendas pequeñas, existe otra opción. Se pueden envolver dentro de la toalla y presionar durante unos segundos. Es importante evitar retorcer con fuerza la ropa delicada, ya que algunos tejidos pueden deformarse o dañarse.

Una vez terminado este paso, la prenda debe colocarse inmediatamente en el tender. Conviene dejar suficiente espacio entre cada pieza para favorecer la circulación del aire. Si la ropa todavía está demasiado húmeda, el procedimiento puede repetirse con otra toalla seca.

Truco para secar ropa más rápido Shutterstock No todo es truco: el lugar de secado de la ropa también es importante El lugar donde se tiende la ropa también puede influir en el tiempo de secado. Siempre que sea posible, es recomendable elegir un espacio con circulación de aire y evitar que las prendas queden amontonadas o demasiado juntas. En jornadas muy húmedas, ventilar el ambiente durante algunos minutos puede ayudar a renovar el aire.