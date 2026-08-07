Decile chau a las manchas de óxido de los pisos de cerámica con este truco casero
Las manchas de óxido pueden arruinar el aspecto de los pisos de cerámica. Con ingredientes comunes de la cocina es posible aflojarlas y facilitar su limpieza.
Las manchas de óxido suelen aparecer en los pisos de cerámica cuando algún objeto metálico permanece apoyado durante mucho tiempo o entra en contacto con la humedad. Aunque pueden parecer difíciles de sacar, existen métodos caseros que ayudan a removerlas sin necesidad de utilizar productos muy agresivos.
Uno de los trucos más utilizados consiste en combinar bicarbonato de sodio con jugo de limón. El limón aporta acidez, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave. Juntos ayudan a aflojar la mancha sin recurrir a productos químicos más fuertes.
Cómo realizar este truco para sacar manchas de óxido del piso
Para aplicarlo, primero hay que limpiar la zona y retirar el polvo o la suciedad. Después se mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de jugo de limón hasta formar una pasta. Esa preparación debe colocarse directamente sobre la mancha de óxido.
Se recomienda dejar actuar la mezcla durante unos 15 minutos. Luego hay que frotar con cuidado utilizando una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Finalmente, solo queda enjuagar con agua limpia y secar la superficie con un paño.
Si la marca persiste, el procedimiento puede repetirse una vez más. En manchas muy antiguas o profundas, quizás sea necesario recurrir a un limpiador específico para óxido, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante para evitar dañar el revestimiento.
Para prevenir la aparición de nuevas manchas, conviene evitar que objetos metálicos permanezcan húmedos sobre el piso durante mucho tiempo. También es recomendable secar rápidamente los derrames de agua y mantener la cerámica limpia para reducir el riesgo de oxidación.