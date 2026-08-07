La Justicia de Mendoza ordenó que una ART pague una indemnización a un exempleado del Estado tras comprobar que sus lesiones tuvieron origen laboral.

La Justicia de Mendoza condenó a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a pagar una indemnización superior a los 14,6 millones de pesos a un exempleado del Gobierno provincial. El trabajador, que durante años se desempeñó como plomero en la Casa de Gobierno, logró demostrar que las enfermedades que padece fueron consecuencia de las tareas que realizó en su ámbito laboral.

Durante el juicio se analizaron la historia clínica del demandante, estudios médicos, una pericia especializada y los testimonios de compañeros de trabajo. Con esas pruebas, el tribunal concluyó que el hombre estuvo expuesto durante años a esfuerzos físicos, movimientos repetitivos, posturas exigentes y altos niveles de ruido.

Trabajó años como plomero, quedó sordo y cobrará una indemnización millonaria. META IA El expediente señala que el trabajador presenta lesiones en la columna cervical, problemas lumbares e hipoacusia bilateral. Si bien en un primer momento la incapacidad había sido estimada en un porcentaje mayor, la Cámara revisó ese cálculo al descontar secuelas correspondientes a patologías preexistentes reconocidas en otros procesos judiciales.

Finalmente, los jueces determinaron que el exempleado tiene una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 25,62%. También rechazaron la postura de la ART, que sostenía que las dolencias no tenían relación con el trabajo, al considerar que existían pruebas suficientes para acreditar el origen laboral de las lesiones.

Cómo calcularon la indemnización del trabajador Para calcular la indemnización, el tribunal tuvo en cuenta el ingreso del trabajador, su edad, el porcentaje de incapacidad reconocido y los mecanismos de actualización previstos en la legislación sobre riesgos del trabajo. Además, aplicó el adicional del 20% establecido por la ley, lo que elevó el monto total a $14.684.942,23, cifra que incluye intereses.