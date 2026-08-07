La divertida película que llegó a Netflix y promete risas

Netflix sumó "72 horas", una comedia protagonizada por Kevin Hart. Conocé de qué trata, cuánto dura y quiénes integran el elenco de la película.

Netflix sigue ampliando su catálogo de comedias con producciones originales y una de las más recientes es 72 horas, una película protagonizada por Kevin Hart que apuesta por el humor, los enredos y el choque entre generaciones. Dirigida por Tim Story, la historia combina situaciones absurdas con una aventura que se desarrolla a toda velocidad.

La trama gira en torno a Joe, un ejecutivo publicitario de 40 años que atraviesa un momento complicado en su carrera. Todo cambia cuando, por un error, es agregado a un chat grupal de una despedida de soltero organizada por un grupo de jóvenes. Convencido de que esa experiencia puede ayudarlo a recuperar su confianza y darle un giro a su vida, decide sumarse al viaje a Miami.

NETFLIX A partir de ese momento, el protagonista se ve envuelto en un fin de semana lleno de situaciones inesperadas. Las diferencias de edad, los malentendidos y el ritmo de la despedida de soltero generan una serie de conflictos y momentos de comedia que marcan el desarrollo de la película.

El film tiene una duración de 1 hora y 42 minutos. El guion estuvo a cargo de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Kevin Burrows y Matt Mider. Además de Kevin Hart en el papel principal, el reparto incluye a Marcello Hernández, Teyana Taylor, Mason Gooding, Kam Patterson, Ben Marshall, Zach Cherry, Michael Mando, Mike Epps, Kevin Dunn y Andy García, entre otros.

Disponible en Netflix, 72 horas es una propuesta para quienes buscan una comedia ligera con situaciones disparatadas. La película apuesta por el humor físico y los conflictos que surgen cuando alguien termina, por accidente, viviendo un fin de semana completamente distinto al que había imaginado.