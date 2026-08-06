Netflix: la serie de pocos episodios y mucha intriga para maratonear el fin de semana

Netflix ofrece una de las mejores adaptaciones de Harlan Coben: una serie corta de suspenso que mantiene la intriga hasta el final.

Safe es una miniserie de Netflix basada en una novela de Harlan Coben.

El catálogo de Netflix ofrece decenas de series de suspenso e intriga, pero entre las más recomendadas se encuentran las adaptaciones de Harlan Coben, uno de los escritores más reconocidos del género. Una de ellas es Safe, una miniserie de solo ocho episodios ideal para maratonear.

De qué trata Safe La trama sigue a Tom Delaney, un cirujano viudo que vive junto a sus dos hijas en un exclusivo barrio privado. Todo cambia cuando su hija adolescente desaparece sin dejar rastros. A partir de ese momento, la búsqueda la lleva a descubrir secretos, mentiras y oscuros vínculos entre sus propios vecinos.

La producción combina misterio, secretos familiares y giros inesperados en solo ocho episodios. Foto: Netflix Con apenas ocho episodios, Safe combina misterio, drama y constantes giros argumentales que mantienen la tensión hasta el desenlace. La serie está protagonizada por Michael C. Hall, junto a Amanda Abbington y Marc Warren.

El trailer de Safe Otras series de Harlan Coben disponibles en Netflix Safe forma parte de la colección de adaptaciones que Netflix realizó sobre las novelas de Harlan Coben. Tras firmar un acuerdo con la plataforma, el escritor participa como productor ejecutivo de estas producciones, caracterizadas por desapariciones, secretos familiares y finales inesperados.