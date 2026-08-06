Netflix: la miniserie mexicana basada en un libro que es perfecta para una maratón

"No tengo miedo" llegó a Netflix con una historia de drama y misterio. Basada en una novela, la miniserie tiene seis episodios y un elenco mexicano.

Netflix amplió su catálogo de producciones latinoamericanas con No tengo miedo, una miniserie mexicana que combina drama, misterio y suspenso. La ficción, basada en la novela homónima del escritor italiano Niccolò Ammaniti, traslada la historia al México de 1986, en plena celebración del Mundial de fútbol.

La trama sigue a Miguel, un niño de 10 años que un día descubre a otro chico secuestrado en un pozo oculto en el bosque. A partir de ese momento, intentará ayudarlo mientras se enfrenta a los secretos de los adultos que lo rodean. El hallazgo cambiará para siempre su forma de ver el mundo y pondrá a prueba su valentía.

Además del misterio principal, la serie explora temas como la pérdida de la inocencia, la pobreza, la amistad y la confianza. La historia se desarrolla con el Mundial de México 1986 como telón de fondo, un contexto que contrasta la euforia deportiva con los conflictos que viven los protagonistas.

NETFLIX La miniserie está compuesta por seis episodios, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. En el reparto está Aldo Emiliano Navarro, Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto, Nora Huerta, Yoshira Escárrega y Yago Andreu, entre otros tantos. La producción fue creada por Ernesto Contreras y dirigida por Contreras, Alba Gil y Alejandro Zuno.

Con una historia que mezcla el suspenso con un fuerte componente humano, No tengo miedo propone una mirada sobre la infancia y las consecuencias de las decisiones de los adultos. Su formato breve y su ritmo sostenido la convierten en una opción para quienes buscan una miniserie para ver en pocos días en Netflix.