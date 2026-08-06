Netflix: un crimen real que esconde un secreto aterrador

Confesó haber matado a su padre, pero la verdad detrás del crimen estremeció a todos. Un documental de Netflix.

El documental de Netflix "Acabo de matar a mi padre" atrae por revelar la impactante historia de Anthony Templet, quien disparó a su progenitor y expuso una vida llena de abusos.

Netflix: la compleja verdad detrás del caso que conmocionó a todos El joven de diecisiete años llamó al servicio de emergencias para confesar el disparo de forma directa. La policía asumió al inicio que enfrentaba un simple asesinato familiar sin justificación alguna.

Sin embargo, las investigaciones posteriores sacaron a la luz años de encierro, aislamiento y maltrato psicológico. El padre mantenía un control total sobre la vida de su hijo mediante amenazas constantes.