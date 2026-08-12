El truco de las 24 horas para gastar menos y cuidar el bolsillo

El truco de las 24 horas propone esperar antes de comprar para analizar si el gasto es necesario, comparar precios y evitar decisiones impulsivas.

Las compras impulsivas pueden parecer gastos pequeños, pero cuando se repiten pueden afectar el presupuesto mensual. Un truco sencillo de finanzas personales busca evitar este tipo de decisiones: esperar 24 horas antes de concretar una compra que no sea necesaria.

La llamada regla de las 24 horas consiste en hacer una pausa entre el momento en que aparece el deseo de comprar y la decisión final. La especialista en finanzas personales Andrea Woroch recomienda utilizar este período para tomar distancia del impulso y analizar si el producto realmente hace falta.

Durante ese día, es posible revisar el presupuesto, comparar precios y buscar otras alternativas. También conviene pensar si el interés por el producto surgió por una promoción, una publicidad o una necesidad concreta. De esta manera, la decisión deja de estar dominada por la emoción del momento.

La espera también puede ser útil frente a las ofertas que generan sensación de urgencia. Los descuentos por tiempo limitado pueden llevar a comprar rápido para no perder una oportunidad. Sin embargo, después de 24 horas, el deseo puede haber disminuido y resultar más fácil determinar si realmente vale la pena gastar ese dinero.

Antes de pagar, algunas preguntas pueden ayudar a tomar una decisión más consciente. Por ejemplo, si el producto es realmente necesario, si hay dinero disponible sin afectar otros gastos o si ya se tiene algo que cumple la misma función. También sirve preguntarse si se compraría el artículo si no estuviera en oferta.