Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio de moda para perder peso y tonificar músculos

El pádel está ganando popularidad como una alternativa dinámica y entretenida frente al entrenamiento convencional de gimnasio . Su combinación de picos de alta intensidad, desplazamientos constantes y golpeos lo convierte en un ejercicio integral que activa la musculatura al tiempo que fortalece el sistema cardiovascular.

Al fusionar el trabajo aeróbico con esfuerzos de fuerza en cada punto, este deporte aporta múltiples ventajas corporales. Por un lado, la movilidad continua incrementa el consumo energético, resultando ideal para el control de peso en combinación con una dieta equilibrada.

Además, estimula la circulación sanguínea y optimiza la capacidad pulmonar y la resistencia aeróbica. Por otro lado, involucra de forma activa el core, los brazos, los hombros, los glúteos y el tren inferior.

En cuanto a los frenados abruptos, las arrancadas y los cambios de ritmo demandan un esfuerzo constante en la musculatura de las piernas. El deporte con la pala aporta agilidad y coordinación. Exige reflejos rápidos, buen equilibrio y una precisa interacción entre la vista y las manos para responder a los botes de la pelota.

Para quienes se inician en este deporte, la recomendación principal es jugar entre 2 y 3 veces por semana. Es fundamental intercalar días de descanso para asegurar la correcta recuperación muscular, ajustando la duración de los partidos según la edad, la condición física y la experiencia de cada jugador.

Para prevenir molestias físicas o lesiones, hay que realizar una entrada en calor antes de entrar a la pista, mantenerse bien hidratado durante el juego y estirar adecuadamente al finalizar.