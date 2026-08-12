DNI electrónico 2026: qué documentación se necesita para renovar y dónde hacerlo

Una mudanza, una fecha de vencimiento cercana o el desgaste de la tarjeta pueden obligar a pasar nuevamente por una oficina de documentación. Aunque suele hablarse de “renovar” el DNI , el procedimiento se registra como la solicitud de un nuevo ejemplar y los requisitos varían de acuerdo con la edad del titular.

Las personas mayores de 14 años deben presentar su DNI anterior si todavía lo conservan. En caso de robo o extravío, también pueden llevar la denuncia correspondiente. Sin embargo, ninguno de estos documentos es excluyente: la falta de la tarjeta o de la constancia policial no impide iniciar el trámite. Tampoco se exige llevar una fotografía, ya que la imagen, la firma y los datos biométricos se toman durante la atención presencial, según los requisitos publicados por el Renaper .

Cuando el trámite corresponde a un menor de 14 años, debe concurrir acompañado por su padre, madre o representante legal, quien tendrá que acreditar su identidad con el DNI. Si asiste un tutor, guardador o responsable de una institución de cuidado, deberá sumar la documentación que demuestre esa representación.

Puede tratarse de un oficio judicial, un testimonio de tutela, una autorización institucional o una resolución de guarda provisoria con fines de adopción. Para la actualización obligatoria entre los 5 y los 8 años rigen esos mismos requisitos. A partir de los 14, en cambio, el adolescente puede presentarse sin la compañía de una persona adulta y llevar el documento anterior si lo tiene. La partida de nacimiento se solicita en situaciones especiales, como una actualización de 14 años realizada después de los 18 sin contar con un DNI previo. Los detalles figuran en la guía oficial de actualización .

El trámite puede realizarse en un Registro Civil cercano al domicilio o en un Centro de Documentación Renaper. Para estas últimas oficinas, el turno se gestiona mediante la aplicación Mi Argentina. El día asignado hay que concurrir con la constancia de reserva, los documentos correspondientes y el comprobante de pago, cuando la tarifa se haya abonado previamente. Al finalizar, la persona recibe una constancia con un número de identificación que permite seguir el estado de la solicitud . El nuevo DNI puede llegar por correo al domicilio declarado o retirarse en la oficina elegida, según la modalidad disponible.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

La tarifa regular para personas argentinas es de $10.000. El mismo valor se aplica al nuevo ejemplar por vencimiento, pérdida, robo, deterioro o cambio de domicilio y a las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14. Para ciudadanos extranjeros, el costo del nuevo documento y de las actualizaciones es de $20.000.

Quienes necesitan recibirlo con mayor rapidez pueden elegir el DNI exprés, que cuesta $26.000 y se entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles. La modalidad de 24 horas vale $41.000, mientras que el DNI al instante tiene una tarifa de $57.000 y funciona únicamente en sedes habilitadas. Los importes forman parte del tarifario oficial de Renaper.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

Desde febrero de 2026, Renaper comenzó a implementar un nuevo DNI electrónico, fabricado en policarbonato e integrado con un chip sin contacto, código QR y medidas adicionales contra falsificaciones. No es necesario reemplazar anticipadamente un documento que todavía se encuentra vigente: las versiones anteriores conservan su validez hasta la fecha impresa en la tarjeta.

Cuando una persona tramita un nuevo ejemplar, ese pasa a ser el único documento válido y deja sin efecto a los anteriores. Para mayores de 14 años, su vigencia es de 15 años desde la emisión; en el caso de los menores, se extiende hasta la siguiente actualización obligatoria.