Un municipio aprobó el DNI para perros y gatos: cómo será el nuevo registro

Un municipio aprobó la creación de un " DNI " para perros y gatos . La ordenanza apunta a la tenencia responsable de mascotas, por lo que incorpora la figura del animal comunitario y establece nuevas obligaciones para quienes tengan animales bajo su cuidado.

La medida ya fue aprobada por el Concejo Deliberante y busca ordenar el registro de las mascotas, fortalecer las políticas de bienestar animal y facilitar la identificación de perros y gatos en caso de pérdida, abandono o situaciones sanitarias.

Se trata de Villa María, Córdoba, donde cada perro y gato deberá inscribirse en un Registro Municipal de Animales para tener una identificación vinculada a una persona responsable.

El DNI para perros y gatos será obligatorio en Villa María, Córdoba. Foto: Pixabay

Entre otros puntos, la ordenanza exige que la cantidad de animales sea compatible con el espacio disponible y que se garanticen condiciones adecuadas de higiene y bienestar, aunque no establece un límite fijo de mascotas por vivienda.

Además, la normativa incorpora la figura del animal comunitario, es decir, perros o gatos cuidados por vecinos o por un barrio. En esos casos, también deberán estar registrados y tener una persona que asuma formalmente su responsabilidad.

Por otra parte, los comercios vinculados a las mascotas deberán inscribirse y cumplir una serie de requisitos. La ordenanza también incluye disposiciones sobre caballos, como la prohibición de la tracción a sangre y la regulación de las carreras.

Cómo sacar el DNI para perros y gatos

La ordenanza crea un Registro Municipal de Animales, donde deberán inscribirse todos los perros y gatos que estén al cuidado de una persona o de una comunidad.

Según explicaron desde el oficialismo local, el trámite será gratuito y permitirá identificar a cada mascota mediante un sistema tecnológico, como un chip, aunque todavía no se conocen los detalles de la reglamentación de la norma.

La inscripción deberá hacerla la persona responsable del animal, ya sea su dueño, o, en el caso de los animales comunitarios, quien asuma oficialmente su cuidado.

El registro buscará reunir información como:

Especie.

Identificación del animal.

Domicilio o lugar donde permanece.

Información sanitaria.

Datos de contacto de la persona responsable.

Qué pasa si no registran a la mascota

La nueva ordenanza prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el registro, la vacunación, la higiene, la tenencia responsable y las condiciones de bienestar de los animales.

Las multas pueden ir desde 100 hasta 1.000 unidades, lo que equivale a montos aproximados de entre $84.400 y $844.000.

Además de las sanciones económicas, la falta de inscripción puede dificultar la identificación del animal en caso de extravío, abandono, denuncias vecinales o problemas sanitarios.