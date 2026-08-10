DNI electrónico 2026: cuánto cuesta, dónde y quiénes deben tramitarlo

El cambio ya se percibe en las oficinas de documentación de Córdoba. Mientras los DNI tradicionales siguen circulando con plena validez, una nueva tarjeta, más resistente y preparada para interactuar con teléfonos y lectores digitales, comenzó a llegar de manera progresiva a las manos de quienes realizan el trámite.

La transformación se apoya en la Disposición 55/2026 del Renaper , vigente desde el 1.º de febrero. En un relevamiento difundido el 21 de abril, la Municipalidad informó que cuatro de cada cinco documentos entregados en la ciudad ya correspondían al formato electrónico.

Ese porcentaje retrata el avance inicial del sistema, aunque no significa que todos los ejemplares emitidos desde entonces deban tener el nuevo diseño: mientras se utilizan insumos adquiridos con anterioridad, todavía pueden entregarse tarjetas del modelo previo. La estrategia nacional no contempla un recambio masivo e inmediato, sino una transición gradual ligada a las nuevas emisiones y renovaciones.

La diferencia principal no está solamente en la apariencia. El DNI electrónico incorpora un chip sin contacto que almacena datos personales y biométricos de forma encriptada. Esa pieza permite comprobar la autenticidad mediante tecnología NFC, incluso sin consultar bases de datos externas. También conserva un código QR y suma el número CAN, una clave de seis dígitos ubicada debajo de la fotografía fantasma en los ejemplares emitidos desde la actualización de los 14 años. El Renaper indica, además, que puede utilizarse como documento electrónico de viaje dentro del Mercosur. Una aplicación móvil oficial complementa la tarjeta y permite validarla sin conexión, además de abrir la puerta a identificaciones remotas ante organismos públicos y privados.

La tarjeta está fabricada en policarbonato y la información se integra al material mediante grabado láser, una combinación pensada para resistir mejor el desgaste y dificultar alteraciones. El esquema reúne controles visibles —como fondos de seguridad, hologramas e imágenes fantasma—, recursos detectables con luz ultravioleta o lupa y características reservadas para análisis forenses. Esa arquitectura responde a parámetros internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional. A futuro, la infraestructura permitirá ampliar la validación remota e incorporar certificados de firma digital, aunque esas funciones dependen del desarrollo de nuevas versiones y no deben confundirse con prestaciones ya disponibles. Las características técnicas pueden consultarse en el sitio oficial del DNI electrónico .

Quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta el trámite

Quienes tengan un DNI vigente no necesitan reemplazarlo para acceder a servicios públicos, viajar ni acreditar su identidad. El documento actual conserva su validez hasta la fecha impresa de vencimiento o hasta que corresponda emitir otro por robo, pérdida, deterioro o modificación de datos.

En el caso de los mayores de 14 años, la vigencia general es de 15 años desde la expedición. Sí deben cumplir las actualizaciones obligatorias los niños de entre 5 y 8 años y los adolescentes al llegar a los 14. Según el tarifario nacional consultado en agosto de 2026, esas actualizaciones y la emisión de un nuevo ejemplar para ciudadanos argentinos cuestan $10.000. Renovar únicamente para obtener el chip es una decisión voluntaria, no una exigencia administrativa.

Cómo realizar la renovación del DNI

En Argentina, para renovar tu DNI electrónico emitido por el Renaper, debes solicitar un turno mediante la aplicación Mi Argentina o en un Registro Civil habilitado, abonar el costo del trámite y asistir presencialmente a un centro de documentación para la toma de datos biométricos.Pasos para realizar el trámite