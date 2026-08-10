Chau paredes aburridas: la tendencia de decoración para la cama que se volvió viral en redes y es económica
Te damos algunas ideas para que transformes tu habitación en un rincón acogedor y con personalidad.
La decoración del dormitorio cumple un rol fundamental a la hora de crear un ambiente propicio para el descanso. Si bien la mayoría de las habitaciones apuestan por tonos neutros, este estilo puede volverse monótono con el paso del tiempo. Para romper con la rutina visual, en redes sociales se volvió viral un truco adoptado por celebridades como los Beckham: decorar la cabecera de la cama con galerías de fotos.
En la era digital, los recuerdos impresos en papel volvieron a cobrar un valor especial. Cada vez más personas eligen revelar sus imágenes para imprimirle un sello de personalidad a cada rincón del hogar. Esta propuesta transforma por completo la estética del dormitorio y le aporta un aire de sofisticación inmediato, sin necesidad de hacer reformas ni gastar de más.
Ideas y estilos para decorar con fotografías en la cabecera
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Galería asimétrica: Consiste en mezclar marcos de diferentes tamaños, manteniendo una misma paleta de tonos o una temática unificada en las imágenes.
Contraste de tonos: Combinar fotos a color con tomas en blanco y negro para generar sensación de profundidad en la pared.
Sin marcos y con luces: Rodear las imágenes impresas con guirnaldas de luces LED para lograr un ambiente juvenil, cálido y acogedor.
Marcos en fila: Si tenés una repisa flotante sobre la cama y marcos del mismo color, podés alinearlos de forma ordenada para un acabado minimalista.
Con cordel y broches: Las fotos de estilo instantáneo colgadas de un hilo de yute o cordel resultan ideales para darle personalidad a los dormitorios juveniles.
El truco para instalar fotografías en la habitación
Antes de clavar la pared, conviene probar la distribución sobre el piso o pegando recortes de papel de diario con la medida de cada marco. Lo recomendable es mantener una distancia uniforme de 5 a 10 centímetros entre cada cuadro y alinearlos tomando como referencia un eje central imaginario.