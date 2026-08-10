Chau paredes aburridas: la tendencia de decoración para la cama que se volvió viral en redes y es económica

Te damos algunas ideas para que transformes tu habitación en un rincón acogedor y con personalidad.

La decoración del dormitorio cumple un rol fundamental a la hora de crear un ambiente propicio para el descanso. Si bien la mayoría de las habitaciones apuestan por tonos neutros, este estilo puede volverse monótono con el paso del tiempo. Para romper con la rutina visual, en redes sociales se volvió viral un truco adoptado por celebridades como los Beckham: decorar la cabecera de la cama con galerías de fotos.

En la era digital, los recuerdos impresos en papel volvieron a cobrar un valor especial. Cada vez más personas eligen revelar sus imágenes para imprimirle un sello de personalidad a cada rincón del hogar. Esta propuesta transforma por completo la estética del dormitorio y le aporta un aire de sofisticación inmediato, sin necesidad de hacer reformas ni gastar de más.