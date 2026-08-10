Para qué sirve y por qué recomiendan colocar hojas de menta dentro del horno

Mantener los electrodomésticos de la cocina libres de aromas indeseados puede ser un desafío cotidiano. Para combatir la acumulación de olores densos tras la cocción de alimentos grasos en el horno , existe un método natural y económico.

La menta se destaca por sus aceites esenciales de gran intensidad, los cuales actúan como un desodorizante ambiental pasivo que aporta una fragancia limpia y duradera.

Para implementar este procedimiento no se requieren insumos complejos. Primero, enjuagar un puñado de hojas de menta fresca y secarlas bien con papel absorbente.

La menta aporta una fragancia fresca en el horno.

El paso siguiente es colocar las hojas secas en un recipiente pequeño o plato playo sin tapa. Introducir el recipiente en el interior del horno o del microondas, asegurándose de que los artefactos estén completamente apagados.

Dejar actuar durante toda la noche con la puerta cerrada para que el aroma se distribuya de forma gradual.

Esta técnica resulta ideal en momentos específicos como posteriormente a cocciones fuertes, tras la higiene habitual o en periodos de inactividad.

Cabe recordar que esta alternativa funciona como un aromatizante complementario y no sustituye la limpieza y desinfección periódica de los electrodomésticos.