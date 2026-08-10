Por qué y cómo poner una bolsa en la escoba para limpiar: el truco viral para quitar todos los pelos del piso

La electricidad estática de una bolsa de plástico envuelta en la escoba atrae pelos y polvo, revolucionando la forma de barrer pisos.

En los hogares con mascotas parece una misión casi imposible mantener los pisos brillantes y libres de pelos. Sin embargo, con el uso de una simple bolsa de residuos podés transformar la manera de juntar el pelaje suelto, el polvo y las pelusas sin terminar con las cerdas de la escoba totalmente sucias.

El truco consiste en envolver el cabezal de la escoba con una bolsa de plástico antes de comenzar a barrer y atarla firmemente al mango. La electricidad estática que genera el plástico al rozar el suelo actúa como un imán que atrae los pelos, cabellos y partículas de polvo fino que suelen volar o quedar atascados entre las cerdas.

Si bien algunas personas prefieren utilizar secadores de piso para arrastrar los residuos —una alternativa muy efectiva para juntar grandes cantidades de pelaje—, este método suele fallar al intentar limpiar rincones difíciles, esquinas o zócalos, además de dificultar el juntado con la pala.

No te pierdas del video sobre cómo colocar una bolsa en la escoba Para que la técnica de la escoba funcione, la bolsa debe ser de plástico blando y de un tamaño mediano que logre cubrir la totalidad de las cerdas. Si bien se puede reutilizar varias veces, conviene cambiarla cuando acumule demasiado polvo para evitar que vuelva a esparcirse sobre el piso.