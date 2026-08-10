La planta trepadora ideal para principiantes: resiste períodos secos y llena el jardín de perfume

Cuando el calor comienza a ganar terreno, algunas paredes y pérgolas parecen cubrirse de pequeñas estrellas blancas. El efecto no termina en lo visual: un perfume dulce se extiende por patios y galerías. Detrás de esa escena está el jazmín estrella, una planta trepadora ornamental que combina presencia, resistencia y cuidados relativamente sencillos.

Su nombre científico es Trachelospermum jasminoides y, pese a la denominación popular, no pertenece al género de los jazmines verdaderos. Es una especie perenne de la familia Apocynaceae, originaria de China y Japón, con tallos leñosos y hojas oscuras, brillantes y persistentes.

Puede crecer entre tres y seis metros cuando dispone de una estructura adecuada, por lo que funciona bien en pérgolas, cercos, arcos y grandes macetas. También puede utilizarse como cobertura vegetal, aunque su desarrollo necesita control para evitar que invada otros sectores. Durante el invierno, parte del follaje puede adoptar tonalidades rojizas o bronce sin que eso indique necesariamente un problema, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte .

Las flores aparecen agrupadas y tienen cinco pétalos blancos, con una forma que recuerda a una estrella o un pequeño molinete. Su perfume, intenso pese al tamaño reducido de cada flor, puede sentirse a varios metros y atrae abejas. La duración exacta no es igual en todos los lugares: fuentes universitarias sitúan la floración principal entre finales de la primavera y el verano, con apariciones adicionales durante los meses cálidos.

En regiones templadas y bajo condiciones favorables puede prolongarse considerablemente, pero hablar de seis meses debe entenderse como una posibilidad climática y no como una garantía para todos los jardines. La Universidad de Florida advierte que la intensidad también depende de la exposición solar, la temperatura y el estado general de la planta.

La ubicación correcta define su crecimiento

Para ofrecer una floración abundante, necesita un lugar luminoso, cálido y protegido de los vientos fríos. Tolera el sol y la media sombra, aunque suele producir más flores con una buena exposición solar. El suelo debe ser fértil y, sobre todo, drenar con rapidez, porque la acumulación de agua alrededor de las raíces puede favorecer enfermedades.

Durante el primer año conviene regar regularmente para ayudarla a establecerse. Después puede tolerar períodos secos, pero agradece agua durante las olas de calor. En maceta requiere controles más frecuentes porque el sustrato pierde humedad con mayor velocidad. Si la tierra ya es fértil, no necesita abonos constantes; un aporte equilibrado al comenzar la primavera suele ser suficiente. Estas recomendaciones coinciden con la guía de cultivo de la Royal Horticultural Society.

Jazmín, una planta que puede llenar de perfume cualquier ambiente. Foto: Fuente: freepik

Poda, soporte y protección contra las heladas

Aunque sus ramas se enroscan, la planta no se adhiere sola a una pared lisa. Necesita alambres, un enrejado o algún tutor que oriente su crecimiento y evite que los tallos queden desordenados. La poda suele ser ligera y puede hacerse después de la floración o al comienzo de la temporada de crecimiento para retirar ramas débiles, dañadas o fuera de lugar.

Al cortar, los tallos liberan una savia blanca y pegajosa, por lo que conviene utilizar guantes y limpiar las herramientas. Los ejemplares establecidos toleran mejor las bajas temperaturas, pero las heladas fuertes pueden dañar hojas y brotes. En regiones frías, una maceta grande permite trasladarla a un sector protegido durante el invierno.

Una vez ubicada correctamente, esta trepadora exige menos intervenciones de las que su apariencia exuberante sugiere. El mantenimiento cotidiano se reduce a revisar la humedad, guiar los brotes nuevos, retirar partes secas y observar la posible aparición de cochinillas o arañuela. Elegir bien el sitio desde el principio es la verdadera clave: con luz, drenaje, espacio y protección frente al frío extremo, el jazmín estrella puede convertirse en una pantalla verde duradera y en uno de los rincones más fragantes del jardín.