Las plantas para sembrar en agosto y que estallarán en primavera

La siembra de agosto de plantas específicas promete flores vibrantes y follaje vibrante y abundante en primavera.

La recta final del invierno se convierte en la oportunidad perfecta para planificar la floración y el verde de la próxima temporada. Iniciar la siembra en esta época permite que las raíces de las plantas se consoliden de manera óptima.

Plantas para sembrar en agosto Tanto para quienes cuentan con terreno abierto como para quienes cultivan en macetas o balcones, existen variedades de fácil manejo para comenzar en agosto.

Una de ellas es la caléndula. La planta se destaca por sus tonos anaranjados y amarillos, es de rápida adaptación tanto en canteros como en macetas. Sus semillas pueden ubicarse directamente en la tierra definitiva, siempre que cuente con buen drenaje, o bien comenzar en semilleros para su posterior trasplante.

Esta especie necesita un rincón con abundante luz solar directa para desarrollar sus pimpollos con vigor.

Albahaca, otra de las plantas recomendadas. La segunda recomendada es la albahaca. Dado que es vulnerable a las bajas temperaturas, lo ideal es iniciar su cultivo bajo cubierta o en interiores resguardados. Requiere un sustrato liviano y húmedo, sin excesos de agua. A medida que los días templados se asienten, las macetas pueden trasladarse al exterior para acelerar su follaje.