Las 3 plantas que jamás debes tener si tienes perros y gatos

Muchas plantas decorativas ocultan toxinas graves para perros y gatos . Identifica estas 3 especies a tiempo para evitar tragedias y proteger a tus mascotas.

La adelfa contiene sustancias que alteran el ritmo del corazón. Morder sus hojas provoca salivación excesiva, vómitos, diarrea, debilidad y problemas cardíacos graves.

La palma de sagú resulta altamente destructiva para el hígado de las mascotas. La ingesta de sus semillas causa fallos hepáticos, temblores, convulsiones y la muerte.

Los lirios representan una amenaza extrema, en especial para los gatos. El simple contacto con el polen o el agua del florero genera falla renal rápida.

Los síntomas iniciales incluyen pérdida de apetito, letargo, falta de coordinación y vómitos. Si notas estos cambios, actúa sin perder un solo minuto.

Ante cualquier sospecha de ingesta, lleva a tu mascota al veterinario de urgencia. No intentes provocar el vómito ni dar remedios caseros sin indicación médica.

Toma una foto de la planta para enseñarla en la consulta. Identificar la toxina exacta ayuda al especialista a aplicar el tratamiento adecuado.