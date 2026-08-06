Las plantas que absorben la humedad y son ideales para el interior

Más allá de la estética, ciertas plantas de interior actúan como aliadas ecológicas para mitigar el exceso de humedad y el olor a encierro.

El exceso de humedad y el olor a encierro es un problema de muchas viviendas. Es por eso que incorporar ciertas plantas en el interior puede funcionar como un aliado ecológico para equilibrar los niveles de vapor de agua en el aire.

Las 5 plantas recomendadas para interiores húmedos Una de ellas es el lirio de la paz que se destaca por la capacidad de sus hojas para asimilar vapor ambiental. Requiere ambientes de luz tenue o indirecta y riegos moderados para evitar que la tierra se encharque.

Plantas. Las orquídeas aportan belleza. Foto: Archivo Otra opción es el helecho de Boston. Su denso follaje consume constantemente la humedad del aire para prosperar. Es ideal para instalar en baños bien iluminados, siempre cuidando que la tierra conserve cierto grado de frescura.

La otra es la Cinta o Malamadre. Es una planta rústica y fácil de propagar. Tolera variaciones ambientales y ayuda a estabilizar la pesadez del aire en espacios pequeños.

La cuarta alternativa es la Palma de bambú. Es ideal para salones o dormitorios con ventilación reducida. Prospera con luz filtrada (sin sol directo) y riegos espaciados entre secados de sustrato.