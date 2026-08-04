La lista de plantas ideales para dormir mejor y purificar el aire de tu dormitorio

Dormir rodeado de plantas transforma tu descanso diario. Tener naturaleza cerca de la cama mejora la calidad del aire y aporta un toque fresco al espacio para dormir mejor.

La sansevieria resulta una opción excelente para ubicar justo al lado de la mesa de noche . Esta especie tolera lugares con poca luz natural y emite oxígeno durante las horas de la noche.

El potus destaca por sus hermosas hojas colgantes que lucen muy bien sobre repisas o estantes altos. Necesita iluminación indirecta y un riego moderado solo cuando la tierra luzca seca al tacto.

La zamioculca destaca como la opción ideal para las habitaciones que reciben escasa claridad durante la jornada. Sus tallos erguidos resisten la falta de agua y exigen cuidados muy básicos para mantenerse bien.

La aglaonema aporta un toque de color muy vistoso gracias a los matices claros de sus hojas. Conviene colocarla sobre una mesa cerca de la ventana evitando siempre el sol directo para no quemarla.

El ficus pandurata aporta una elegancia única al espacio con sus grandes hojas verdes con forma de lira. Colócalo en una esquina bien iluminada y limpia su follaje con un paño húmedo semanalmente.

La monstera deliciosa le da un estilo tropical al ambiente con su follaje calado de gran tamaño. Agradece la humedad ambiental y la luz brillante, pero filtrada para crecer fuerte sin perder fuerza.