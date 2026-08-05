Jardín: 3 plantas para sembrar en agosto y llenar el patio de perfume
El jardín y el color de la primavera se planifican en agosto: la lavanda, el jazmín y la dama de noche son tres plantas para comenzar a cultivar este mes.
Tener el jardín lleno de flores y con un buen perfume en primavera debe planificarse desde agosto. En este sentido, te recomendamos tres plantas para sembrar durante este mes y así llegar a la próxima estación con un patio lleno de color y aroma.
Lavanda
La lavanda es una planta infaltable en los jardines de los amantes de las plantas, gracias a sus flores violetas y a su característico aroma. Para crecer en buenas condiciones, necesita un lugar donde reciba varias horas de sol directo y un suelo con buen drenaje.
Jazmín
El jazmín es otra excelente opción para sembrar durante agosto. Sus flores blancas desprenden un perfume muy intenso y pueden decorar tanto jardines como balcones y patios. Es ideal para quienes quieran llegar a la primavera con una pared, un cerco o una pérgola cubierta por una planta trepadora.
Dama de noche
La dama de noche es famosa por el aroma que desprenden sus flores cuando cae el sol. Aunque durante el día pasa casi desapercibida, por la noche perfuma gran parte del jardín. Prefiere los lugares luminosos y protegidos de las heladas, por lo que agosto es un buen momento para comenzar su cultivo.
Por qué agosto es un excelente mes para sembrar estas plantas
Agosto ofrece condiciones ideales para comenzar el cultivo de muchas plantas con flor. A medida que aumentan las horas de luz y las temperaturas empiezan a recuperarse, las especies tienen tiempo de desarrollar sus raíces antes de entrar en plena etapa de crecimiento durante la primavera. Esto favorece una floración más abundante y plantas más resistentes durante los meses cálidos.