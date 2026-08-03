Los árboles que perfuman la casa y se adaptan muy bien a las macetas

Se puede disfrutar de la frescura y el aroma de la naturaleza en el hogar con árboles que se adaptan a macetas, ideales para balcones y terrazas pequeñas.

El mandarino es una de las opciones. Fuente: Shutterstock.

No se necesita un gran jardín para disfrutar de la sombra, el color y la frescura que ofrecen los árboles. Para quienes tienen balcones, patios pequeños o terrazas, existen plantas que se adaptan sin problemas a la vida en maceta.

Árboles con aroma exquisito Especialistas en jardinería destacan tres opciones resistentes y de bajo mantenimiento que mantendrán los exteriores perfumados durante gran parte del año.

Por un lado el laurel, es un infaltable de la jardinería urbana. Es una planta noble, soporta bien distintas condiciones climáticas y regala hojas de un aroma penetrante, infaltable en la cocina. Prefiere el sol directo y necesita riego moderado.

Estos árboles dejan un aroma exquisito. Fuente: Shutterstock. Otra opción es el limonero que en maceta se destaca por el perfume de sus flores de azahar. Exige al menos seis horas diarias de sol directo para florecer y dar frutos. Necesita riegos regulares, nutrición con fertilizantes en primavera y verano y resguardo durante las heladas más fuertes del invierno.

La tercera opción es el mandarino. Al igual que el limonero, es una alternativa ideal para dar vida a un balcón. Sus flores inundan el ambiente con una fragancia dulce y, con los cuidados adecuados, regala frutas deliciosas.