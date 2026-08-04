Un motociclista resultó herido tras impactar de lleno contra un camión de limpieza en la Costanera

El motociclista impactó contra la parte trasera del vehículo que trabajaba sobre la Costanera. Fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos.

Un motociclista de 22 años resultó herido este martes al chocar contra la parte trasera de un camión que realizaba tareas de limpieza sobre la Costanera, frente al estadio de Godoy Cruz. Fue trasladado al Hospital Central con politraumatimos.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió alrededor de las 13, sobre la Costanera, en sentido norte. Por motivos que son materia de investigación, una motocicleta Motomel S2 impactó contra un camión Volkswagen afectado a trabajos de limpieza de la calzada.

Fue trasladado al Hospital Central Como consecuencia de la colisión, el conductor de la motocicleta sufrió politraumatismos moderados y fue asistido en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Posteriormente, el joven fue derivado al Hospital Central, donde recibió una mejor atención médica.