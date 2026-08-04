Condenaron al asaltante que tenía domiciliaria y baleó a un vecino durante una riña en Las Heras

Uriel Elías Concha Chilotti , el malviviente acusado de haberle disparado en una pierna a Federico Williams Alcaino, durante una riña ocurrida frenta la casa en donde cumplia prisión domiciliaria, recibió una dura condena por ese hecho ocurrido el domingo 7 de diciembre del año pasado en el barrio Cristo Redentor de Las Heras .

Durante una audiencia preliminar al juicio oral y público, la defensa del imputado y la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien lideró la investigación, llegaron a un acuerdo para resolver la situación del procesado mediante un debate abreviado. Así, Concha Chilotti confesó su responsabilidad como autor del episodio en el que le propino un disparo en la pierna a Alcaino.

De ese modo, fue condenado por el juez Carlos Torres , del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes por el hecho de sangre. Ademas, se unificó la pena con otra sentencia pena que recibió tiempo atrás por un robo agravado

Como resultado, Chilotti recibio un castigo total de 10 años de carcel como autor de lesiones graves agravadas . Ademas, se le declaró la reincidencia, motivo por el cual no tendrá la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios mientras purgue la pena impuesta.

Concha Chilotti comenzó a cobrar notoriedad hace poco más de dos años en el oeste de la Ciudad de Mendoza , más precisamente en la zona de La Favorita , donde residía previo a su primer paso por la cárcel. Allí, fue sindicado por asaltos , robos y otros hechos , que comenzaron a marcar la vida delictiva del maleante.

En esa zona se movía junto al conocido delincuente juvenil Esteban Elías Uriel González Vega, alias el "Lumpa", quien actualmente lucha por su vida luego de ser baleado en la cabeza a comienzos de diciembre, y con quien fue sindicado como el autor del asalto perpetrado a mediados de 2023 en el que dispararon a un joven para robarle la bicicleta.

Esteban González Vega, alias Lumpa

Por ese hecho de inseguridad sólo terminó condenado Chilotti a la pena de , en la causa que lideró el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, Juan Manuel Bancalari.

Prisión domiciliaria y revocación

En su momento, en la causa por robo agravado y debido a las pocas pruebas en su contra, la defensa solicitó el recupero de la libertad, pero una jueza terminó otorgándole el beneficio, para mantenerlo sometido a proceso, siendo controlado mediante una tobillera electrónica.

Fue el 17 de diciembre de 2025, durante una audiencia celebrada el en el Polo Judicial Penal la conjueza Carmen Magro hizo lugar al pedido del fiscal Juan Manuel Bancalari para anular formalmente la detención domiciliaria que le fue otorgada a Concha Chilotti durante una investigación en su contra por una de robo agravado.

Pese a que el malviviente terminó siendo condenado a seis años y ocho meses de prisión, su abogado defensor presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el fallo no quedó firme y Concha Chilotti pudo mantener su beneficio y así permanecer detenido en el domicilio de un familiar.

No obstante, debido a que los testigos del hecho que tiene a Chilotti como protagonista señalaron que salió de su domicilio para disparar contra su vecino, las autoridades consideraron que incumplió con las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria y la citada magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°2 le revocó el beneficio.

El ataque a tiros en Las Heras

El episodio por el que fue condenado Concha Chilotti se produjo alrededor de las 22.45 del domingo 7 de diciembre de 2025 cuando mantuvo una discusión un vecino, identificado como Federico William Alcaino (36), a quien acuso acusó de haberle orinado la vereda de su casa de la manzana G del barrio Cristo Redentor, donde cumplía con la detención domiciliaria.

En medio del altercado, sostiene la reconstrucción, el condenado asaltante regresó al interior de su vivienda y luego salió con una pistola de alto calibre, la que terminó utilizando contra Alcaino, disparándole en varias oportunidades y provocándole una herida de bala con entrada y salida en su pierna izquierda.

Uriel Elías Concha Chilotti estaba con domiciliaria en el momento en que efectuó el disparo contra Federico William Alcaino MDZ.

Debido a eso, fue trasladado al Hospital Central tras un breve paso por el Hospital Carrillo. En paralelo, efectivos de la Comisaría 36°, alertados por medio de una llamada a la línea de emergencias 911, arribaron al lugar y se toparon con allegados a la víctima, intentando agredir a los moradores de la vivienda de Concha Chilotti, quien estaba recluido en el interior.

Así las cosas, el presunto autor de los disparos fue detenido y poco más de medio año después terminó condenado este lunes.