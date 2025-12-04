Aseguran que el delincuente juvenil baleado en La Favorita intentó dispararle a sus agresores

La Favorita volvió a ser este miércoles escenario de un ataque a tiros en el contexto de la guerra de bandas que azota desde hace tiempo al oeste de la Ciudad de Mendoza . Un testigo habló con MDZ y reveló detalles sobre el conflicto que dejó al borde de la muerte a Esteban Elías Uriel González Vega , alias el Lumpa .

Los conflictos entre González Vega y otros personajes del ambiente delictivo que residen en ese sector de la capital mendocina no son nada nuevos. Robos , tiroteos y hasta un homicidio fueron algunos de los hechos por los que el peligroso malviviente, de 19 años, estuvo en la mira de los detectives policiales.

En ese sentido, un joven que presenció la agresión armada sostuvo que el Lumpa intentó dispararle a los autores, pero antes de gatillar su arma de fuego recibió un certero balazo en la cabeza.

Más allá de que esa versión todavía no fue plasmada en el expediente que lidera la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, el testigo explicó que todo comenzó pasadas las 2:30 cuando González Veg a , circulaba en motocicleta y se detuvo frente a un conocido quiosco de la zona. Allí, se encontraba un grupo de jóvenes que desde hace tiempo se encuentran enfrentados con el Lumpa.

El relato agrega que, en ese momento, González Vega increpó a sus rivales y desenfundó un arma de fuego, mostrándose amenazante. Acto seguido, les apuntó como para dispararles, pero los sospechosos respondieron inmediatamente con disparos desde unos 10 metros de distancia, aproximadamente.

PORTADA Lumpa Vega Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa, fue baleado en La Favorita y se encuentra grave. MDZ.

Uno de los proyectiles terminó impactando en el cráneo del delincuente juvenil, quien tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Central, donde fue diagnosticado por herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada y salida.

El rol de la pareja del Lumpa

En ese momento, la novia de González Vega se hizo presente para auxiliarlo y, en ese momento, ocultó rápidamente el arma de fuego que portaba, guardándola entre sus prendas antes de la llegada de las autoridades, afirmó el vecino que dialogó con este portal.

Tras el arribo de los efectivos policiales, la muchacha los insultó y no quiso aportar datos sobre lo sucedido. No obstante, posteriormente reveló a los uniformados que los atacantes y su pareja se conocían previamente y estaban enemistados.

Un sospechoso detenido en La Favorita

En tanto, el testigo presencial explicó que no alcanzó a identificar a los tiradores porque estaban encapuchados y todo ocurrió muy rápido y en medio de la noche. No obstante, la investigación apuntó contra Pablo Guillermo David Chavarria Falcón, un joven de 19 años, quien quedó a disposición de la Justicia tras ser aprehendido en una vivienda del barrio Nueva Esperanza por medio de un allanamiento desarrollado este miércoles por efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID).

Además de Chavarria, los detectives apuntan a dar con otro sospechoso. Al mismo tiempo que el primer sujeto fue capturado, se realizó otra medida judicial en el barrio Andino, también en La Favorita, pero no se logró dar con el sujeto buscado.