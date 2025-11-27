La sangrienta escena de un asalto en Mendoza: le dieron dos disparos a un hombre para robarle la moto

Un hombre, de 53 años, sufrió un asalto en su casa de La Favorita. Se resistió al robo y le dieron dos disparos en una pierna. Quedó fuera de peligro.

Las manchas de sangre tras los disparos que recibió la víctima durante el asalto en su casa de La Favorita.

Un hombre de 53 años fue baleado la noche del miércoles durante un asalto en el oeste de la Ciudad de Mendoza. Fue sorprendido por un delincuente que intentó robarle su motocicleta, pero no lo logró. Ante la resistencia de la víctima, el malviviente le disparó en tres oportunidades y dos de los proyectiles le impactaron en una pierna.

El hecho de inseguridad se registró pasadas las 22.30 del citado día cuando un vecino del barrio Sierras Altas, ubicado en la 11ª Sección-San Agustín, más conocida como La Favorita, sacaba de su domicilio su Bajaj Rouser NS200, para ir a buscar a su pareja.

Asalto y disparos en La Favorita En ese instante, fue abordado por un sujeto encapuchado que le apuntó con un arma de fuego y lo amenazó para que le entregara el rodado, de acuerdo con fuentes policiales.

Acto seguido, la víctima le ofreció resistencia para evitar la sustracción del vehículo, a lo que el delincuente respondió realizando tres disparos. De esa forma, hirió al hombre en una pierna y se dio a la fuga a pie.

FotoJet - 2025-11-27T194531.406 Uno de los rastros que dejó el malviviente en su huída. Gentileza. En tanto, familiares del lesionado lo asistieron en la escena y dieron aviso a la línea de emergencias 911. Ante la tardanza de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Nº 300 Dr. Arturo Oñativia, donde un enfermero de turno le diagnosticó dos heridas de arma de fuego en la pierna izquierda.