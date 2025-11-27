Armas, golpes y secuestro: el crudo relato del chofer del tour de compras que sufrió el asalto en Chile

Tres veces a la semana un colectivo de la empresa de La Torre Viajes sale de Mendoza o San Juan rumbo a Chile para hacer un tour de compras . Ayer a las 22 salió uno de los ómnibus con destino a Santiago pero en la ruta del lado chileno un golpe comando los desvalijó . El relato del chofer .

El colectivo de la empresa de La Torre Viajes salió a las 22 de Mendoza, cruzaron a Chile y el plan era llegar a primera hora a Santiago. Pero a las 7 fueron víctimas de un golpe comando. Un viaje que compras terminó con heridos, personas en shock y 60 pasajeros desvalijados.

Testimonio del chofer del tour de compras en Chile que sufrió un golpe comando en la ruta.

“Cerca de las 7, cerca del aeroclub se nos pone un auto a la par del lado del acompañante y le hacen seña de que una rueda estaba pinchada. Había camiones, autos, mucho tránsito a esa hora. No nos imaginamos nunca que nos estaban haciendo el verso”, contó el chofer Iván a Teletrece de Chile.

“Nos paramos por precaución. Cuando el colectivo se detuvo, escuchamos la frenada y aparecen entre ocho y diez personas por el lado del acompañante. Me intimidan, me amenazan con armas de fuego y nos obligan a subir”, agregó.

El golpe comando fue muy rápido. Dos autos se estacionaron delante del colectivo y otro atrás. “Me obligaron a manejar, me apuntaron en el costado (se señala las costillas) y en la cabeza. Me amenazaron para que no hiciera movimientos raros ni cambios de luces”, relató Iván.

“Era un solo griterío, había personas golpeadas. Todo lo que le sacaban a la gente lo iban metiendo a una mochila y cuando terminaron uno empezó a gritar `tirale, tirale` y otro no dijo que fuéramos para atrás del micro, paró el colectivo y le sacó las llaves”, añadió.

Un empleado de años

Ante algunas teorías y comentarios en las redes sociales que implicaban al chofer como cómplice del golpe comando al tour de compras, el dueño de La Torre Viajes, Franco Pivato, fue taxativo: “En mi caso son choferes que están con nosotros desde que tengo la empresa. Es una empresa familiar, nos conocemos todos”.

“En un momento que no sabían que había pasado, cómo estaban el hablemos sin saber no colabora”, dijo Pivato.