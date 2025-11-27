Córdoba vibró al ritmo del jazz con más de 20 eventos gratuitos en toda la provincia

Conocida como la "Tierra de Festivales", Córdoba se consolidó como un destino ideal para los amantes de la música con la realización de la 16ª edición del Festival Internacional de Jazz , organizado por la Agencia Córdoba Cultura.

Durante 13 días, la provincia se transformó en el epicentro del género, recibiendo a destacados artistas nacionales e internacionales en un encuentro que promete elevar el espíritu y generar un impacto positivo en el turismo y la escena cultural.

El Festival Internacional de Jazz de Córdoba es uno de los encuentros de jazz más importantes de Argentina y la región. Durante este mes, ofreció alrededor de 20 conciertos gratuitos en nueve escenarios de la capital y el interior de la provincia, acercando la música a toda la comunidad.

La grilla de esta edición fue de clase mundial, reuniendo a casi 200 músicos en escena. La presencia de artistas nacionales e internacionales fue un sello distintivo del festival, con representantes de diversos países que enriquecen la propuesta musical.

Entre los artistas invitados sobresalió el bandoneonista Javier Girotto (Italia), quien presentará su proyecto Aires Tango. La presencia europea se completa con el saxofonista Baptiste Herbin (Francia) y el pianista Adam Pieroczyk (Polonia).

Desde América Latina, llegaron el saxofonista Marcelo Martins y la cantante Juliana Cortes (Brasil), además del pianista Orión Lion (Chile). La fusión global estuvo a cargo del dúo del saxofonista Alon Farber (Israel) y el percusionista Jorge Pérez-Albela (Perú), que integran ritmos de distintas latitudes.

El jazz argentino también tuvo referentes de peso, como el pianista Adrián Iaies, el dúo Julio Goytia–Rony López (Tucumán) y el conjunto Noise Jazz Merlo (Buenos Aires)

La escena cordobesa fue protagonista con figuras como Horacio Burgos, Gustavo Lorenzatti, Héctor Tortosa, y agrupaciones emblemáticas como la Small Jazz Band y La Colmena Big Band, junto a jóvenes talentos que confirman el vigor del género en la provincia.

Recorriendo la provincia

El festival buscó descentralizar la cultura y ofrecer una experiencia completa a los visitantes, abarcando escenarios icónicos de Córdoba capital y del interior.

En la capital las principales salas fueron sede de conciertos de alto nivel, incluyendo el Teatro Libertador San Martín, el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba, y la Capilla y Explanada del Paseo del Buen Pastor, ofreciendo distintas atmósferas para cada presentación. En el interior el jazz resonó en localidades como Capilla del Monte (Sala Enrique Muiño), Río Cuarto (Teatro Municipal), La Cumbre (Sala Berti) y San Francisco (Teatrillo Municipal), consolidando el alcance provincial del evento.

festival del jazz de cordoba (1)

Además de los conciertos, el festival se complementó con diversas experiencias, muchas de ellas de acceso libre y gratuito. Las intervenciones urbanas llevaron el jazz a la calle, de la mano del colorido lanzamiento de la Small Jazz Band y bailarines de Swing City junto a una exposición de autos antiguos. Así como también hubo espacios de formación e intercambio con la presencia de directores artísticos y músicos de renombre, fortaleciendo el conocimiento y la comunidad del jazz.

Impacto en el Turismo

La realización de esta 16ª edición congregó a una audiencia diversa de melómanos, turistas y curiosos. La gran cantidad de actividades con entrada libre y gratuita subrayó el compromiso de la Agencia Córdoba Cultura con la accesibilidad y la democratización del arte, un valor agregado que potencia a la provincia como destino internacional y una de las más convocantes del país.

El Festival Internacional de Jazz generó un impacto económico directo en el sector turístico de Córdoba. La llegada de visitantes nacionales e internacionales que buscan disfrutar de esta cita cultural impulsa la ocupación hotelera, la gastronomía y los comercios locales.

En tanto que, en lo cultural, consolidó la imagen de la provincia como un polo artístico de vanguardia y diversidad, capaz de albergar con éxito eventos de talla global, y de promover tanto a sus artistas locales como a la riqueza del género a nivel mundial.