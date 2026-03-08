El Gobierno confirmó que se realizará el Acto Central: cómo estará el tiempo

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se postergó y pasó de sábado a domingo. Es por eso que tanto mendocinos como turistas estaban esperando confirmación y la misma llegó desde Cultura. Si bien la Vendimia Solidaria , que se realiza en la Estancia San Isidro, se suspendió, a la tarde comenzará a mejorar el tiempo.

Debido a contingencias climáticas, el Acto Central fue reprogramado para este domingo 8 de marzo. El espectáculo central arrancará puntual a las 21, con la puesta en escena 90 cosechas de una misma cepa, dirigida por Pablo Mariano Perri. Luego del Acto Central comenzará el concierto de Luciano Pereyra.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el tiempo irá mejorando con el correr de las horas y que pasadas las 18, cuando se abran las puertas, ya no lloverá más en la provincia. Contingencias Climáticas advierte que a las 17 actualizará el pronóstico en base a distintos radares, pero coincide con el SMN. Desde el Gobierno de Mendoza se encuentran monitoreando constantemente, aunque el Acto Central, que arranca a las 21, se desarrollará con total normalidad.

Desde el Gobierno de Mendoza se les pide a las personas que asistan que lleven paraguas, calzado adecuado, pilotos y abrigos.

La Vendimia Solidaria se encontraba convocando asistentes en la Estancia San Isidro hasta que finalmente se suspendió por las intensas lluvias. Además se suspendió la Vendimia de los cerros por el mal tiempo.

La lluvia volvió a alterar la agenda vendimial en Mendoza. Esta vez fue el turno de la Vendimia de los Cerros, la celebración autogestionada que cada año se realiza en las laderas del cerro de la Gloria mientras miles de personas esperan el inicio del Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day.

vendimia solidaria 24364 La Vendimia Solidaria pasada por agua. Suspendieron el evento por lluvias. MDZ

Las precipitaciones registradas durante la jornada de este domingo obligaron a suspender la fiesta, que estaba prevista para desarrollarse durante la tarde como parte de las actividades que acompañan la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Desde el lugar, Victoria Herrera, impulsora y organizadora de esta celebración popular, explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad ante las condiciones del clima.