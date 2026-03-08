En fotos: las impactantes imágenes de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Cascadas de agua y barro en las escaleras. Hombres y mujeres trabajando contrarreloj. Una multitud en el Teatro Griego. Jóvenes que quieren ser reinas. Turistas sorprendidos. Un show único de luces. A pesar de las contingencias, "90 cosechas de una misma cepa" deslumbra en el Frank Romero Day y deja imágenes para el recuerdo.