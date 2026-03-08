En fotos: las impactantes imágenes de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Cascadas de agua y barro en las escaleras. Hombres y mujeres trabajando contrarreloj. Una multitud en el Teatro Griego. Jóvenes que quieren ser reinas. Turistas sorprendidos. Un show único de luces. A pesar de las contingencias, "90 cosechas de una misma cepa" deslumbra en el Frank Romero Day y deja
imágenes para el recuerdo.
Mirá las mejores imágenes de la Fiesta Nacional de la Vendimia
Un niño observa el escenario desde los cerros cercanos.
En la previa se trabajó contrareloj para secar las gradas.
Una actriz se maquilla para salir a escena.
Las hinchadas utilizan barras luminosas para alegrar la noche.
Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia VOTACION EX REINAS 2
Las reinas de mandato cumplido votaron temprano.
A pura música cuyana los Trovadores de Cuyo le pusieron ritmo y coros al cierre de la previa.
El Acto Central de Fiesta de la Vendimia enpezo con la presentación de las reinas.
La musica en vivo acompaño todo el espectáculo.
Los bailarines en el agua fueron muy aplaudidos por el público.
