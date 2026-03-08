El Gobierno confirmó una ayuda de hasta $352.400 que pagará a fin de marzo: de qué se trata

Anses confirmó para marzo el pago de la Prestación por Desempleo, una ayuda destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantendrá en marzo el pago de la Prestación por Desempleo, una asistencia destinada a personas que perdieron su trabajo formal y cumplen con las condiciones exigidas por el organismo. Para este mes, el monto máximo quedó fijado en $352.400, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Se trata de una ayuda económica pensada para acompañar a trabajadores despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al empleado. No es un pago universal ni automático: cada solicitud debe ser presentada ante Anses y luego evaluada de manera individual antes de su aprobación.

Para acceder, los requisitos cambian según el tipo de empleo que tenía la persona. En el caso de trabajadores permanentes, se exigen al menos seis meses de aportes en los tres años previos al despido. Para eventuales o de temporada, se pide haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años. En construcción, en tanto, se requiere un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de obra o de la relación laboral.

anses aplicacion web locales (1).JPG La ayuda está dirigida a personas sin trabajo formal y se liquida según el calendario de pagos definido por terminación de DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ El monto de la prestación no es igual para todos. Anses toma como referencia el 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque la normativa vigente establece que nunca puede quedar por debajo del 50% ni por encima del 100% del salario mínimo. Por eso, desde marzo el piso quedó en $176.200 y el techo en $352.400.

Además, el esquema ya tiene definidos nuevos topes para los próximos meses. Según la actualización vigente del salario mínimo, la prestación podrá llegar hasta $357.800 en abril, $363.000 en mayo, $367.800 en junio, $372.400 en julio y $376.600 en agosto, siempre dependiendo del salario previo de cada beneficiario.