Fin de semana largo de marzo: cuánto falta y por qué genera dudas

El próximo fin de semana largo de marzo ya aparece en el calendario y despierta consultas en todo el país. La razón es simple: habrá un descanso extendido de cuatro días, pero no en todos los casos se aplicará de la misma manera. La combinación entre un feriado nacional y un día no laborable hace que muchas personas todavía tengan dudas sobre si les corresponde trabajar o no.

El esquema se dará en el anteúltimo fin de semana de marzo. El descanso quedará conformado por el sábado 21 y el domingo 22, a los que se suman el lunes 23 y el martes 24 de marzo. De esa manera, quienes no deban cumplir tareas el lunes podrán tener cuatro jornadas consecutivas sin actividad.

La fecha central de ese tramo del calendario es el martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de un feriado inamovible de alcance nacional, por lo que ese día tiene el mismo tratamiento que cualquier otro feriado nacional.

Para estirar el descanso, el Gobierno fijó además el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Así, el calendario arma un bloque de cuatro días. Sin embargo, ahí aparece el punto que genera confusión: no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable .

La principal duda alrededor de este fin de semana largo pasa por el lunes 23. Aunque muchas veces se lo asocia a un feriado puente, en este caso no tiene exactamente el mismo alcance. Al ser un día no laborable, la decisión de otorgar o no el descanso queda en manos del empleador.

El martes 24 de marzo es feriado nacional, pero el lunes 23 queda sujeto a la decisión de cada empleador.

Eso significa que una empresa puede optar por dar el día libre o exigir que su personal trabaje con normalidad. Si decide que haya actividad, el trabajador cobra su salario habitual, sin pago doble ni recargos especiales.

En cambio, el martes 24 sí es un feriado nacional. En esa jornada rigen las normas del descanso dominical, por lo que su tratamiento legal es distinto. Según la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales tienen un régimen específico y no funcionan del mismo modo que un día no laborable.

Por eso, aunque en la práctica se hable de un fin de semana largo de cuatro días, la realidad es que no todas las personas podrán aprovecharlo completo. Todo dependerá de si el empleador concede o no el lunes 23 como jornada libre. Ahí está, justamente, la razón por la que este descanso extendido genera dudas cada año.