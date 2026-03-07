Nuevo fin de semana largo en marzo: quiénes tendrán feriado el lunes 9
Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo fin de semana largo en marzo por un feriado local. Dónde será y a quiénes alcanza.
Un nuevo fin de semana largo se suma al calendario de marzo para un grupo de trabajadores. Se trata de un feriado local que generará tres días consecutivos de descanso y que llega pocos días después del feriado de Carnaval, en el tramo final de la temporada de verano.
Dónde habrá un fin de semana largo el lunes 9 de marzo
El feriado se aplicará en la localidad de Azopardo, que forma parte del partido de Puan, en la Provincia de Buenos Aires.
La fecha está vinculada con el aniversario fundacional del pueblo, que se celebra el domingo 8 de marzo. Como la conmemoración cae en fin de semana, el descanso se traslada al lunes 9 para generar un feriado extendido.
De esta manera, quienes vivan o trabajen en esa zona podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de marzo.
Quiénes tendrán día libre
La jornada implica cese de actividades en el sector público dentro de la localidad.
Para los trabajadores del sector privado, en cambio, se trata de un día no laborable, por lo que el otorgamiento del descanso dependerá de cada empleador.
Este tipo de feriados locales se establecen habitualmente para conmemorar aniversarios fundacionales de pueblos y ciudades.
Celebraciones por el aniversario de la localidad
Durante el fin de semana también se prevén distintas actividades para celebrar la fundación de la localidad.
Entre las propuestas suelen organizarse eventos culturales, celebraciones religiosas y actividades gastronómicas, que convocan a vecinos y visitantes.
Cuál es el próximo feriado nacional en Argentina
A nivel nacional, el próximo feriado en Argentina será el 24 de marzo, cuando se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esa fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y marcará el próximo día de descanso para todo el país.
Feriados nacionales confirmados en 2026
El calendario oficial incluye los siguientes feriados nacionales:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad