Alerta en Mendoza por tormentas: el pronóstico para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el pronóstico para Mendoza este sábado. Se aguardan tormentas en distintas zonas de la provincia.

Nubosidad variable y tormentas hacia la noche: así estará el tiempo en Mendoza este sábado según el pronóstico oficial.

El sábado 7 de marzo llega a Mendoza con nubosidad variable y un ascenso progresivo de la temperatura a lo largo del día. La jornada arranca con cielos parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones durante la mañana y la tarde, con probabilidad de tormentas que recién se activa hacia la noche y puede alcanzar entre el 70% y el 100% de probabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional .

Cómo estará el tiempo durante el día La mañana y la tarde se presentan con nubes y algo de sol, con probabilidad de lluvias de apenas entre el 0% y el 10%, prácticamente sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la jornada, con una mínima de 17°C y una máxima que puede trepar hasta los 25°C.

Te puede interesar Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días según el banco que elijas

El escenario cambia hacia la tarde-noche. La probabilidad de tormentas escala hasta el 70% en la franja de la tarde y llega al 100% durante la noche, por lo que se esperan precipitaciones importantes en la ciudad y en sectores cultivados del Gran Mendoza. También se anticipan lluvias en cordillera.

lluvia pronostico paraguas tiempo ciudad (10) El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas nocturnas para Mendoza este sábado 7 de marzo. Foto: Archivo Vientos y condiciones generales en Mendoza Los vientos serán moderados del noreste durante toda la jornada, lo que explica en parte el ascenso térmico previsto. Para el domingo 8 el panorama mejora: la probabilidad de lluvias baja al 10%-40% durante la tarde y noche, con temperaturas similares de entre 16°C y 23°C.