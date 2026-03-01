Domingo caluroso en Mendoza con alerta por tormentas fuertes en el sur

El domingo tendrá una máxima de 35° en Mendoza y vientos moderados del noreste. Hacia la noche se esperan tormentas.

El pronóstico para este domingo anticipa una jornada calurosa en Mendoza, con nubosidad variable y una marcada humedad durante gran parte del día.

La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 35°, con vientos moderados del noreste que acompañarán el ascenso de la temperatura. En el llano, el día transcurrirá sin fenómenos generalizados; sin embargo, hacia la noche se espera un cambio en las condiciones, con el desarrollo de tormentas.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para General Alvear y San Rafael, donde los fenómenos podrían ser más intensos. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas”, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Además, se prevén acumulados de entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma localizada.

Para el inicio de la semana, el lunes seguirá con condiciones bien veraniegas en Mendoza, con 34° de máxima y 21° de mínima, nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos moderados del sector sur acompañarán la jornada y no se descarta granizo, mientras que en cordillera se esperan precipitaciones.