La IA facilita y mucho la presentación de esta lista de los veinte influencers más destacados de las redes sociales, tanto en Mendoza como en Argentina , incluso respondiendo a cómo fueron los vectores en el proceso de calificación de esta tecnología tan o más incalificable. Por ahora, claro.

Tampoco debe confiarse en la IA, como si de ella saliese la verdad revelada; apenas es la verdad más fácil y la más rápida en la historia de la humanidad. No es poca cosa. Pero falla. Y a veces por mucho. Y acá se mostrará el sesgo, lo que casi todos achacan a los algoritmos, pero que más bien es una estrategia planificada y ejecutada para satisfacer SIEMPRE al consumidor.

Uno podría ser artero y decir que la IA aprendió lo peor del peronismo: acomodarse siempre al que gana y explicar lo inexplicable, sin ponerse colorado ni ofrecer sinceras disculpas y, mucho menos, ejercer la autocrítica. Es difícil convivir con humanos o robots que creen que jamás se han equivocado.

Otra concidencia de la IA de hoy con el peronismo de siempre: ¿quién y cómo se hace cargo de los "errores"?

También en este punto se abren otras preguntas: ¿cómo se inicia la homérica odisea de entablar acciones legales contra Google? ¿cuáles son las chances para imponer una verdad? Entonces: ¿es un error o es un método?

La presión del mercado hará que las IA se corrijan o mejoren el truco. O no. Tal vez sea un asunto que atañe más bien al conjunto del tejido social.

marketing digital Todo indica que ya estamos en la Post Verdad. La IA es uno de los síntomas.

IA influencers

Pero es cierto que gracias a herramientas de Inteligencia Artificial esta enumeración de los influencers más vibrantes de Mendoza y la Argentina se ha organizado de un modo que sería "inhumano" o épico o anacrónico de cumplir en el campo real.

Esa tarea supone revisar cientos de métricas dinámicas, auditarlas, volver a revisarlas, inspeccionar millones de perfiles en las redes sociales, luego cruzar datos... y al otro día te morís, te hiciste anciano.

- ¿Qué hizo durante su vida, el difunto?

- Nada: solo completó una meticulosa investigación sobre quiénes eran los 20 jóvenes que tenían el mayor power de las redes sociales en Mendoza y Argentina, a principios de 2026.

Mejor usar la IA. Digo. Al final de la nota se incluyen los parámetros de Gemini al seleccionar esta lista. Y se muestra cómo ante la misma inquietud la respuesta cambia, como si el rigor de la verdad fuera apenas un detalle.

influencers inteligencia artificial

Inteligencia Artificial

"Gemini ha dicho".

Quizá esta sea una de las frases que marcará el año, pese a lo temprano. Es una introducción que está definiendo nuevos habitos, empleos, consumos, actividades. Casi todo lo que se relacione con nuestras vidas es lo que más atrae a esta tecnología.

Escribir un prompt simple y taxativo es la clave para obtener resultados óptimos. En segundos me devuelve un relato. Una historia que ha aprendido de la experiencia con humanos y de la información que le damos.

Verán que para este caso de categorizar en una lista a protagonistas de la vida digital, no aprendió bien. O aprendió bien y complace a cada usuario sabiendo hasta cuántas horas duerme, a quien vota, por quien se alegra si sale campeón o si está enfermo.

"He creado la lista con los 10 influencers más destacados de Mendoza. Aquí tienes a los perfiles seleccionados por su impacto en áreas como gastronomía, moda, gaming y estilo de vida".

Ok, crack. Tirá la lista. Y la tira, al toque.

julieta allegretti Julieta Allegretti es la mayor influencer de Mendoza. Tiene números en redes asombrosos.

Mendoza

Julieta Allegretti es la influencer con mayor impacto en Mendoza para la Inteligencia Artificial, que la identifica en el mundo del Gaming y el Cosplay. El pasado 6 de enero la súper star de las redes sociales cumplió 25 años. Pero está en el negocio desde hace rato: cuando ella tenía 13 años abrió su perfil en Twitter.

En Instagram, en cambio, su actual cuenta reúne a 1,5 millones de seguidores.

Allí es donde Julieta se define como Streamer y Creadora de contenido. Y deja en claro que le “gustan los videojuegos y los gatitos”.

En Facebook suma casi 600 mil usuarios en su página. Sin embargo, la mendocina es la estrella de la red social Twitch. Sus transmisiones allí mientras juega se ven en todo el país, en muchos países de Latinoamérica y en España.

En YouTube no presenta demasiada penetración como sí en el resto de canales, a los que también administra. Su último video lo subió hace 5 días, titulado “Abrí Una UPC de CHARIZARD en Directo”, y apenas si supera las mil vistas. Resumo: muestra un anticipo de nuevo lanzamiento de Pokémon para coleccionistas. Ponele.

En el canal de YouTube, a su vez, presenta contenido relacionado estrictamente al juego Minecraft, clásico y siempre renovado. En su cuenta de Twitch, en tanto, juega League of Legends y Fortnite. La segmentación no es casual.

Su comunicación es casi simultánea en todas sus redes, las que están muy bien monetizadas (digo bien, en el sentido que aparecen menciones y descripciones de productos con presentaciones prolijas).

En Twitter o como quieran llamarla, sus seguidores son casi 700 mil usuarios.

En el último año ha crecido su penetración en TikTok. Se especula en que al final del día está allí buena parte de su estrategia de marketing para monetizar sus audiencias. Es una exigencia muy estresante: producir contenido para más de 7 millones de personas que arrastra su presencia en TikTok.

Mendoza IA

Influencers mendocinos

Para Gemini el ránking de mendocinos más potentes en las redes se distribuye de esta manera.

En sengundo lugar lo ubica a Federico Robello y entra al podio Emilia Giamportone.

Completan el pelotón Florencia Dibattista, Fabio Marengo, Valentina Arévalo, Merlina Oliverio, Lauti Vera, Juane Grilli y Mili Orozco.

Bizarrap influencer Argentina

Argentina

La lista suministrada por Gemini sobre los 10 influencers de más peso en las redes sociales en Argentina cubre desde el deporte y la música, hasta el streaming y el impacto en la comunidad.

Una de las particularidades del listado es que coloca en segundo lugar a Lionel Messi, lo cual es llamativo. De tal modo que se ubica como el máximo influencer del país el músico Bizarrap.

Al menos dos auditorías de redes sociales con extensa actuación contradicen a Gemini 3 colocando al futbolista muy muy muy por arriba. Por el análisis de ganancias que producen sus cuentas en Instagram el rosarino factura 10 veces más que Bizarrap.

A pesar de Gemini 3, Messi como influencer produce ganancias mensuales por Instagram de 1,2 millones de dólares.

Messi redes sociales ganancias Esta auditoría de monetización en redes sociales es muy optimista para Messi: la curva crece mientras se acerca el próximo mundial.

Estas son las auditorías sobre los ingresos de Bizarrap en los últimos dos años, solamente en Instagram. Recordemos que su fuerte es YouTube.

bizarrap redes ganancias

Porteños

El ránking de los diez más encumbrados en las redes sociales de Argentina lo ocupan Migue Granados, Santi Maratea, Nathy Peluso Luquitas Rodríguez, Paulina Cocina, Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Coscu.

La vanidad no es lo más importante en esta lista. Como hemos visto en las auditorías de redes sociales hay dinero en este mercado alternativo de la publicidad en medios digitales. Es cierto que la tendencia global marca una baja en la torta que se asigna a este rubro, pero en Argentina todavía mantiene el brillo de las épocas pasadas.

IA

Cuál ha sido el criterio para elegir a estos 20 influencers en la versión más sofisticada de Google en este campo: Gemini 3. Se lo pregunté. Y respondió:

"Para seleccionar a estos perfiles, me he basado en un equilibrio entre alcance (número de seguidores) y autoridad sectorial dentro de la provincia. En una plaza como Mendoza ser destacado no solo implica tener muchos likes, sino ser una referencia en nichos clave de la economía y la cultura".

Insistí para que diera detalles específicos y técnicos. Los desglosó.

1. Diversidad de Nichos Estratégicos

Mendoza tiene industrias muy marcadas. Por eso el criterio fue incluir representantes de los sectores que más mueven la aguja en la provincia:

Vitivinicultura y Turismo.

Gastronomía: pilar mendocino, representado por perfiles de reseñas.

Moda y Lifestyle: perfiles que marcan tendencia en la Ciudad.

2. Engagement y Comunidad Real

No solo busqué cuentas grandes, sino perfiles con comunidades activas. En Mendoza, el "boca a boca" digital es muy fuerte, Se eligieron creadores que generan conversación, asisten a eventos y cuyas recomendaciones tienen peso real en el consumo de los mendocinos.

3. Proyección Nacional e Internacional

Se incluyeron perfiles que, aunque son orgullosamente mendocinos, han roto la barrera provincial.

Julieta Allegretti es una referente regional en el mundo del gaming.

Lauti Vera con un alcance masivo en plataformas como YouTube que trasciende las fronteras de la provincia.

4. Presencia Multiplataforma

El criterio priorizó a quienes no solo están en Instagram, sino que dominan TikTok (por su viralidad) o YouTube (por la profundidad del contenido), asegurando que la lista represente el ecosistema digital actual.

Conclusiones

Casi al finalizar la escritura de esta nota sobre los influencers más sólidos de Mendiza y de la Argentina hoy y ahora, se me ocurrió copiar los mismos prompt pero en otra computadora, a 15 metros de la computadora original.

¿De verdad quieren saber lo que pasó?

De los 20 nombres de la primera consulta a la Inteligencia Artificial apenas si habían 5 en la nueva y misma consulta textual que daba el mismo Gemini. Solamente había cambiado el dispositivo y el usuario.

No hace falta explicar mucho más.

Pensé de inmediato, ante la evidencia más simple, que si algo no puede faltar en estos tiempos, eso es justamente el periodismo. El clásico, como siempre, desde la Edad de Piedra hasta acá. Elijo creer en eso.