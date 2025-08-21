Claves para escribir un buen prompt para ChatGPT

ChatGPT es una de las plataformas favoritas de inteligencia artificial . Varias actividades diarias pueden delegarse a la IA y aplicables al ámbito laboral, profesional y educativo. En este sentido, se vuelve fundamental saber utilizarla dándole buenas indicaciones, es decir, buenos prompts.

Básicamente, un prompt es una orden que se le otorga al sistema de inteligencia artificial para generar una respuesta o un resultado particular. Es decir, se trata de una instrucción que sirve como guía al modelo de IA para que el resultado deseado sea más específico: mientras más claras sean las indicaciones, más fácil será encontrar una respuesta.