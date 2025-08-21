Plataformas|
Claves para escribir un buen prompt para ChatGPT
La inteligencia artificial, como ChatGPT puede ser de gran ayuda, pero es fundamental redactar una indicación precisa para poder obtener buenos resultados.
ChatGPT es una de las plataformas favoritas de inteligencia artificial. Varias actividades diarias pueden delegarse a la IA y aplicables al ámbito laboral, profesional y educativo. En este sentido, se vuelve fundamental saber utilizarla dándole buenas indicaciones, es decir, buenos prompts.
Básicamente, un prompt es una orden que se le otorga al sistema de inteligencia artificial para generar una respuesta o un resultado particular. Es decir, se trata de una instrucción que sirve como guía al modelo de IA para que el resultado deseado sea más específico: mientras más claras sean las indicaciones, más fácil será encontrar una respuesta.
¿Cómo escribir un prompt práctico para ChatGPT?
- Ser claro y específico: evitá la ambigüedad. Cuanto más detallada sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas.
- Dar contexto: explicá el escenario o el objetivo que perseguís. Si pedís un texto, señalá a quién va dirigido y el tono que debería tener.
- Pedir formatos concretos: si necesitás una lista, tabla, esquema o pasos, decilo de forma explícita en tu prompt.
- Usar ejemplos: mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscás aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas.
- Establecer el rol de la IA: decirle “actuá como profesor”, “como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta.
- Controlar la extensión: indicá si querés una respuesta corta, un resumen en 200 palabras o un artículo de 5 párrafos. Así evitás respuestas demasiado largas o breves.
- Reformular cuando sea necesario: si la respuesta inicial no te convence, cambiá el enfoque del prompt o añadí más información. Iterar es parte del proceso.
- Hacer preguntas abiertas: en lugar de pedir un “sí” o “no”, planteá preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas. Obtendrás respuestas más útiles.
- Indicar restricciones: si no querés tecnicismos, lenguaje complejo o palabras rebuscadas, aclaralo desde el inicio.
- Combinar creatividad y precisión: no temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques. A veces un prompt creativo puede darte resultados sorprendentes.