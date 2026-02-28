Vendimia 2026: el listado completo de los conductores que pondrán su voz en la fiesta máxima de los mendocinos

La expectativa llegó a su fin y Mendoza ya tiene a las voces que le darán vida a la celebración más grande de la provincia. Como ocurre cada temporada cuando el calendario marca el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia , la danza de nombres para subirse al escenario del Frank Romero Day generó una fuerte repercusión en los medios locales.

En esta edición 2026 , que no es una más ya que se conmemoran los 90 años de la primera festividad, la provincia apostó por un seleccionado de conductores con vasta trayectoria para timonear el evento central y su posterior repetición.

Dentro del staff confirmado, el Grupo América pisa fuerte con tres de sus caras más visibles. El reconocido Julián Imazio (Canal 7, Radio Nihuil y Diario UNO) y la carismática Gisela Campos (Canal 7) serán los encargados de conducir el Acto Central junto al equipo que se completa con nombres que ya son un clásico de la liturgia vendimial.

Sergio "Coco" Gras y Majo Pérez Comalini (Canal 9 Televida) aportarán su impronta desde el escenario, sumándose a Julieta Navarro y Laura Carbonari. La elección de estos profesionales no es azarosa: en una edición cargada de nostalgia por los 90 años del inicio de la tradición, se buscó un equilibrio entre experiencia y cercanía con el público para darle el marco adecuado a la noche más importante del calendario cultural.

Para los comunicadores, ser la "voz oficial" representa uno de los hitos más altos en su carrera profesional dentro de la provincia. En esta oportunidad, el desafío es doble, ya que deberán conducir un show que promete ser histórico por su significado simbólico.

locutores-de-vendimia-2026 (5) Julián Imazio, periodista de Grupo América. Instagram @vendimia2026

El Acto Central y las repeticiones son los momentos donde la identidad mendocina se expone ante el mundo, y la labor de estos locutores es fundamental para guiar la emoción de las miles de personas que coparán los cerros y las gradas del teatro griego.

locutores-de-vendimia-2026 (4) Laura Carbonari, periodista de Los Andes Diario. Instagram @vendimia2026

Por otro lado, las dos voces confirmadas para celebrar la Fiesta Nacional de la Vendimia será una pareja de hombre y mujer. La voz masculina llegará de la mano de Julián Chabert, el querido periodista y comunicador que actualmente se desempeña en Radio Post. Por otro lado, Nabila Barta, locutora de Radio Brava, será la encargada de darle impronta femenina a la noche que cerrará Luciano Pereyra.

vendimia locutores (1) Los dos encargados de la repetición del domingo 8 de marzo. Instagram

Con los motores ya encendidos, Mendoza se prepara para una nueva Vendimia. La confirmación de este equipo de estrellas de los medios locales cierra una de las incógnitas más comentadas de las últimas semanas.