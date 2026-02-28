Gritos, mujeres enajenadas y emoción: las delirantes postales del inicio de la convivencia real

Entre cánticos y emociones a flor de piel, las soberanas iniciaron su semana clave. Descubrí el color de una mañana donde el fervor popular acompañó el sueño vendimial.

Fervor y locura en la puerta del Fuente Mayor, lugar que se convierte por una semana en el epicentro de la convivencia real.

La calle Espejo se tiñó de un magnetismo especial cuando una multitud de familiares, amigos y vecinos se acercaron al ingreso del Hotel Fuente Mayor para despedir a las reinas departamentales de la Vendimia 2026, antes de la clásica semana de convivencia. En una mañana mendocina de sol radiante, el ingreso de las jóvenes no fue un simple trámite administrativo, sino un estallido de energía popular. Los seres queridos de las representantes, no escatimaron en detalles como repartir racimos de uva entre los presentes para matizar la espera. "Es un orgullo enorme", confesó el padre de Micaela Galdame (Tupungato), mientras su abuela, entre risas y carteles de colores, aseguraba que su nieta “sacará todos los votos que se pueda”.

Convivencia real: locura y exaltación en la despedida de las reinas REINAS CONVIVENCIA REAL 2026-10-2 Mucha emoción y creatividad en los entusiastas a la hora de llamar la atención de las reinas de la Vendimia. Milagros Lostes - MDZ Una vez cruzadas las puertas del hotel, las candidatas se sumergen en el programa "Herederas de Vendimia", una capacitación intensiva que busca profesionalizar su rol. Durante siete días, el Fuente Mayor se convierte en un centro de alto rendimiento donde recibirán charlas de oratoria, manejo de crisis en redes sociales y técnica de cata. Sobre esta metamorfosis, la intendenta de Santa Rosa recordó su propio paso por el hotel: “Esto se vivía igual, era un mundo de gente”, señaló Florencia Destefanis, exreina de Santa Rosa 2010, destacando cómo la figura de la mujer trasciende el reinado: “Muchos me dicen ¡Vos sos la reina!... ¡Ah, sos Intendenta ahora!”. Para ella, lo vital es cómo la mujer “va quedando en la historia de la gente”.

El termómetro de los familiares y el "corazón" de las candidatas a la corona nacional REINAS CONVIVENCIA REAL 2026-69 La energía de los seres queridos que apoyaron a las candidatas a la corona nacional se hizo palpable en cada grito. Milagros Lostes - MDZ El color de la jornada lo pusieron las respuestas sobre el presente sentimental y algo de futurología sobre los resultados de la elección. La madre de Malena Demateis (Santa Rosa) fue contundente al afirmar que su hija “será la próxima Reina Nacional” y que, en cuestiones de amor, “hace mucho tiempo que está sola”. En la vereda opuesta, el novio de Julieta Crespi (Maipú) aguantaba el calor con estoicismo, admitiendo que “la va a extrañar durante estos días”, aunque su suegra se mostró confiada en que Julieta arrasará con “50 votos”. La mística vendimial se siente en cada vaticinio, como el de la mamá de Brunela Julián Beretta, quien arriesgó que su hija ganará “con 36 votos”.

No te pierdas el resumen de esta locura vendimial en este enérgico video: Reel convivencia real Vendimia 2026 Milagros Lostes - MDZ REINAS CONVIVENCIA REAL 2026-70 Vuvuzelas, cábalas y el "tonel" de la suerte: así fue el caótico e inolvidable ingreso de las reinas al Fuente Mayor. Milagros Lostes - MDZ La creatividad de los departamentos no tuvo límites y el "delirio" frente al hotel alcanzó su pico máximo con la aparición de la mascota de Tunuyán. Un tonel animado, coronado y decorado con racimos, se robó todas las miradas de los mendocinos que circulaban por la zona. Mientras tanto, la madre de Celeste Sammartino (Ciudad) aclaraba con simpatía que la joven “novio no tiene, pero amigos un montón”. Esta mezcla de lo kitch con lo institucional es lo que define la identidad de nuestra previa, donde la figura de un padre protector como el de Micaela Canselmo (Lavalle) bromea con un “no tiene novio porque no la dejo”, reflejando esa cercanía tan propia de los hogares mendocinos.

REINAS CONVIVENCIA REAL 2026-39 Las uvas no podían faltar en esta previa, una de las simpatizantes regalaba racimos a los periodistas. Milagros Lostes - MDZ Más allá del fervor de las pancartas, la convivencia tiene un norte claro: preparar a la futura Reina Nacional para representar a Mendoza. Las 18 jóvenes visitarán instituciones gubernamentales y medios de comunicación, puliendo su perfil diplomático. La madre de Valentina Rosalez (San Martín) se mostró visiblemente emocionada por este proceso, entendiendo que estas herramientas son las que permiten representar a la provincia en el país y el mundo. Esta semana es el "Gran Hermano" de la vitivinicultura, donde la convivencia pone a prueba la templanza de quienes aspiran a portar la capa y el cetro.