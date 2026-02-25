Últimos días para participar del concurso de MDZ "La vendimia se comparte"

En MDZ queremos recordarte que el concurso “La vendimia se comparte” está por finalizar. Todavía estás a tiempo de participar por una experiencia única vinculada a la Fiesta Nacional de la Vendimia , una de las celebraciones culturales más destacadas de Argentina.

La participación es gratuita y se realiza de manera online. Solo habrá un ganador, que se llevará una experiencia completa vinculada a la celebración vendimial .

Quienes todavía no participaron pueden hacerlo en pocos pasos y en menos de dos minutos haciendo clic acá .

Para participar del concurso , los usuarios deberán:

Hay tiempo para participar hasta el lunes 2 de marzo y el ganador se comunicará a través de los canales oficiales de MDZ.

Responder una trivia vinculada a la Vendimia

Ingresar a la landing oficial haciendo clic en este enlace

Qué se lleva el ganador de “La vendimia se comparte”

El concurso tendrá un solo ganador, que accederá a una experiencia vendimial completa para dos personas, que incluye:

Una estadía en el Hotel Esplendor durante la Vendimia

Dos entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day

Experiencia en una bodega

Una caja de vinos Trapiche

Alquiler de un auto a través de Hertz por dos días

Se trata de una propuesta pensada para disfrutar integralmente la Fiesta Nacional de la Vendimia, una tradición argentina que combina cultura, producción y turismo.

En un contexto donde las experiencias culturales y el turismo interno siguen creciendo, la posibilidad de vivir la Vendimia desde adentro se convierte en una oportunidad única.

Sumate al concurso haciendo clic acá.