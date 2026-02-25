Presenta:

Últimos días para participar del concurso de MDZ "La vendimia se comparte"

El concurso “La vendimia se comparte” entra en su recta final. Habrá un solo ganador y todavía podés participar por una experiencia vendimial única.

El concurso de MDZ invita a participar por premios vinculados a la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones más importantes del país.

MDZ

En MDZ queremos recordarte que el concurso “La vendimia se comparte” está por finalizar. Todavía estás a tiempo de participar por una experiencia única vinculada a la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones culturales más destacadas de Argentina.

La participación es gratuita y se realiza de manera online. Solo habrá un ganador, que se llevará una experiencia completa vinculada a la celebración vendimial.

Quienes todavía no participaron pueden hacerlo en pocos pasos y en menos de dos minutos haciendo clic acá.

Cómo participar en “La vendimia se comparte”

Para participar del concurso, los usuarios deberán:

  • Ingresar a la landing oficial haciendo clic en este enlace

  • Completar sus datos personales

  • Responder una trivia vinculada a la Vendimia

Hay tiempo para participar hasta el lunes 2 de marzo y el ganador se comunicará a través de los canales oficiales de MDZ.

Qué se lleva el ganador de “La vendimia se comparte”

El concurso tendrá un solo ganador, que accederá a una experiencia vendimial completa para dos personas, que incluye:

  • Una estadía en el Hotel Esplendor durante la Vendimia

  • Dos entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day

  • Experiencia en una bodega

  • Una caja de vinos Trapiche

  • Alquiler de un auto a través de Hertz por dos días

Se trata de una propuesta pensada para disfrutar integralmente la Fiesta Nacional de la Vendimia, una tradición argentina que combina cultura, producción y turismo.

En un contexto donde las experiencias culturales y el turismo interno siguen creciendo, la posibilidad de vivir la Vendimia desde adentro se convierte en una oportunidad única.

Sumate al concurso haciendo clic acá.

