Últimos días para participar del concurso de MDZ "La vendimia se comparte"
El concurso “La vendimia se comparte” entra en su recta final. Habrá un solo ganador y todavía podés participar por una experiencia vendimial única.
En MDZ queremos recordarte que el concurso “La vendimia se comparte” está por finalizar. Todavía estás a tiempo de participar por una experiencia única vinculada a la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones culturales más destacadas de Argentina.
La participación es gratuita y se realiza de manera online. Solo habrá un ganador, que se llevará una experiencia completa vinculada a la celebración vendimial.
Te Podría Interesar
Quienes todavía no participaron pueden hacerlo en pocos pasos y en menos de dos minutos haciendo clic acá.
Cómo participar en “La vendimia se comparte”
Para participar del concurso, los usuarios deberán:
-
Ingresar a la landing oficial haciendo clic en este enlace
-
Completar sus datos personales
Responder una trivia vinculada a la Vendimia
Hay tiempo para participar hasta el lunes 2 de marzo y el ganador se comunicará a través de los canales oficiales de MDZ.
Qué se lleva el ganador de “La vendimia se comparte”
El concurso tendrá un solo ganador, que accederá a una experiencia vendimial completa para dos personas, que incluye:
-
Una estadía en el Hotel Esplendor durante la Vendimia
- Dos entradas para el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day
-
Experiencia en una bodega
- Una caja de vinos Trapiche
-
Alquiler de un auto a través de Hertz por dos días
Se trata de una propuesta pensada para disfrutar integralmente la Fiesta Nacional de la Vendimia, una tradición argentina que combina cultura, producción y turismo.
En un contexto donde las experiencias culturales y el turismo interno siguen creciendo, la posibilidad de vivir la Vendimia desde adentro se convierte en una oportunidad única.