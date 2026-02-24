El handball mendocino levanta el telón del Vendimia con seis días de acción a puro ritmo

El Vendimia de handball arranca con seis días de acción, equipos confirmados y sedes definidas para medir el nivel de la pretemporada mendocina.

El handball local también pone primera. Del 24 de febrero al 1 de marzo, el clásico Torneo Vendimia reunirá a los principales equipos de Mendoza en una semana de competencia intensa que marcará el pulso de la pretemporada y ofrecerá cruces de alto voltaje en distintas categorías.

Handball: el Vendimia se viene con todo La actividad se distribuirá en cuatro escenarios del circuito metropolitano: el Polideportivo Ribosqui, el Club ETIEC, el Club Filippini y sedes de Godoy Cruz. Con planteles confirmados y grupos definidos, el Vendimia vuelve a ser la plataforma ideal para medir fuerzas, ajustar sistemas y perfilar candidatos de cara al calendario oficial.

balonmano.jpg Municipalidad de Maipú estará presente. CAH En el Mayor Masculino, el formato será de todos contra todos entre cinco equipos, con tabla general por suma de puntos para determinar posiciones. La Liga Femenina se disputará con dos zonas de tres equipos cada una, clasificando a semifinales los dos mejores de cada grupo.

Por su parte, la Liga Masculina y el Mayor Femenino presentarán tres zonas de tres equipos. En ambos casos avanzarán a semifinales los líderes de cada grupo y el mejor segundo, mientras que el resto continuará compitiendo para definir ubicaciones finales.