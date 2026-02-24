El nuevo DT de River: aseguran que ya hay acuerdo de palabra con el sucesor de Gallardo

A 24 horas del anuncio de la renuncia de Gallardo, River ya tendría definido a su próximo entrenador y restarían detalles para confirmarlo.

Núñez y todo el fútbol argentino se vieron sacudidos este lunes con el anuncio de que Marcelo Gallardo renuncia a River Plate. El entrenador más ganador de la vasta historia del club dejará el cargo luego del partido del jueves contra Banfield y le dará fin a un segundo ciclo que estuvo muy lejos de hacerle honor al primero.

Tras el fuerte impacto que generó esta noticia, comenzaron a desfilar los nombres de los distintos candidatos a tomar la riendas que deja sin dueño el Muñeco. Entre ellos, había uno que picaba en punta y con el que ya habría un preacuerdo para que se convierta en el próximo DT millonario: Eduardo Coudet.

River ya tendría un acuerdo de palabra con Eduardo Coudet Eduardo Chacho Coudet Aseguran que el Chacho Coudet será el sucesor de Gallardo en River. EFE Así lo informó el periodista Germán García Grova esta noche en su cuenta de X. Según detalló, por ahora se trata de un acuerdo de palabra y que "restan definir cuestiones burocráticas", pero existe un "total entendimiento para que sea el sucesor de Gallardo". Entre los distintos detalles que ya estaría definidos, se encuentran el salario y la duración del contrato, el cual sería a largo plazo.

El Chacho, al conocer el interés de River, se comunicó inmediatamente con su representante, Christian Bragarnik, para que comenzara a tramitar su salida con la dirigencia del Deportivo Alavés, su actual club. Por lo tanto, ahora queda ver cómo la conseguirá: si mediante la ejecución de su cláusula de rescisión, o a través de una negociación.