Gallardo deja River: los números que explican el final de su segundo ciclo

La caída ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por el Torneo Apertura 2026, aceleró una decisión que se venía gestando. Tras ese partido, Marcelo Gallardo optó por no presentarse en conferencia de prensa y resolvió dar un paso al costado como entrenador.

La dirigencia de River Plate oficializó la noticia poco después, en un contexto de fuerte desgaste por los resultados . El equipo acumulaba varios meses sin respuestas futbolísticas y lejos de la pelea por los principales objetivos.

El ciclo, que había comenzado en agosto de 2024 tras la salida de Martín Demichelis, nunca logró recuperar el nivel competitivo que caracterizó su primera etapa. Esta vez, el desarrollo fue muy distinto y terminó condicionado por la irregularidad.

El regreso de Gallardo estuvo acompañado por una fuerte apuesta en el mercado de pases. En tres ventanas consecutivas, el club destinó más de 110 millones de dólares e incorporó una cantidad importante de futbolistas.

La última imagen de Marcelo Gallardo dirigiendo a River. El jueves será su despedida en el Monumental.

Sin embargo, esa renovación no se tradujo en funcionamiento ni resultados. El equipo mostró dificultades para sostener una idea de juego y nunca encontró una formación estable que le permitiera salir del mal momento.

Más allá de algunos triunfos puntuales, como los primeros Superclásicos de esta etapa, el rendimiento general fue decreciendo con el correr de los meses, hasta entrar en una dinámica negativa difícil de revertir.

Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River

Las estadísticas del ciclo evidencian esa tendencia. En los últimos 20 encuentros, el equipo perdió 12, una marca que no se registraba desde comienzos de la década del 80. Además, cayó en 10 de sus últimas 15 presentaciones en el ámbito local.

Otro dato relevante es la incapacidad de reacción: en los partidos en los que empezó en desventaja durante esta racha, nunca logró dar vuelta el resultado, y en varios casos las derrotas fueron por la mínima diferencia.

marcelo gallardo El segundo ciclo del Muñeco en River llegó a su fin. Noticias Argentinas

En total, Gallardo dirigió 85 partidos oficiales en esta segunda etapa, con 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas. Si bien el balance no es completamente negativo en términos globales, el contexto terminó siendo determinante.

Rachas históricas y un final inevitable

El equipo también protagonizó registros poco habituales en la historia del club. Entre ellos, cuatro derrotas consecutivas como local, una situación inédita en el estadio Monumental. A eso se suman cuatro caídas seguidas en septiembre de 2025 y una secuencia de seis derrotas en siete partidos, cifras que remiten a campañas muy lejanas en el tiempo.

Hubo, igualmente, algunos pasajes positivos, como una racha invicta de 19 encuentros en 2025 y una buena serie sin derrotas fuera de casa. No obstante, esos momentos no alcanzaron para sostener el proceso.

El cierre del segundo ciclo de Gallardo deja un contraste marcado con su etapa anterior: esta vez, los números y el rendimiento terminaron pesando más que cualquier antecedente exitoso.