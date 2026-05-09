Marcelo Gallardo fue a ver a su hijo Nahuel en la Copa Argentina y no le trajo suerte: qué pasó

Marcelo Gallardo viajó a Salta para ver el duelo entre Banfield y San Martín de Tucumán por los 16avos de final, pero el defensor tuvo una noche para el olvido.

Marcelo Gallardo, presente en Salta para ver el San Martín (T)-Banfield por los 16avos de final.

La presencia de Marcelo Gallardo sorprendió este viernes en Salta. Alejado del día a día del fútbol argentino desde su salida de River, el Muñeco apareció en el estadio Estadio Padre Ernesto Martearena para seguir de cerca el cruce entre Banfield y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.

El motivo fue especial: ver jugar a su hijo Nahuel, que fue titular y jugó los 90 minutos en el club que milita en la Primera Nacional. Desde un palco, el entrenador siguió cada jugada de un partido intenso y muy parejo, en el que el Santo logró mantenerse en partido hasta el final.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del torneo más federal del país, terminó 1-1 en los 90 minutos y todo se definió desde el punto penal. La serie avanzó con gran efectividad hasta el último remate de San Martín, que quedó en los pies de Nahuel.

Noche negra para el hijo de Gallardo en la Copa Argentina Ahí apareció Facundo Sanguinetti. El arquero de Banfield adivinó la intención, contuvo el penal y desató el festejo del Taladro, que ganó 5-4 y avanzó a octavos (enfrentará a Midland). Para los Gallardo, la noche terminó con sabor amargo pese al reencuentro futbolero.

Nahuel Gallardo erró el penal decisivo y decretó la eliminación de San Martín de Tucumán de la Copa Argentina. Nahuel Gallardo erró el penal decisivo y decretó la eliminación de San Martín de Tucumán de la Copa Argentina. Video: TyC Sports