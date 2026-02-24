La fuerte decisión del Chacho Coudet ante el interés de River para que reemplace a Gallardo

Tras la renuncia de Gallardo, Eduardo Coudet aceleró gestiones para desvincularse de su club europeo y quedar disponible para asumir en River.

La renuncia de Marcelo Gallardo activó de inmediato la búsqueda de un sucesor en River y el principal candidato es Eduardo Coudet, quien ya dio un paso clave para facilitar su llegada. El DT solicitó una reunión de emergencia con la dirigencia del Deportivo Alavés para negociar su salida del club español.

En ese encuentro participarán el director deportivo Sergio Fernández y Christian Bragarnik, representante del técnico argentino. El objetivo es acordar los términos de una rescisión anticipada, ya que Coudet tiene contrato vigente hasta el 30 de junio próximo y pretende quedar liberado para asumir en Núñez cuanto antes.

Pese al fuerte interés del Millonario, en la institución vasca mantienen la esperanza de retenerlo, aunque reconocen que existe un deseo personal del entrenador de dirigir a River. En ese sentido, el propio Coudet ya había manifestado años atrás su vínculo emocional con el club: “Creo que, a largo plazo, voy a tener la posibilidad de dirigir a River porque me ha tocado estar como jugador, tengo un cariño muy grande por el club y me siento reconocido”.

La noticia generó un fuerte impacto en España, especialmente en el País Vasco, donde la posible salida del DT dominó las portadas deportivas y encendió la preocupación de los hinchas del Alavés en plena lucha por la permanencia en LaLiga.