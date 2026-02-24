Independiente Rivadavia vs River: hora, entradas, accesos y todo lo que tenés que saber del partido en Mendoza
Independiente Rivadavia recibe a River en el Malvinas: hora, entradas, accesos y cómo llega cada equipo al duelo del Apertura.
En un cruce que promete tribunas colmadas y clima de partido grande en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a River Plate este lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas por una nueva fecha del Torneo Apertura. La Lepra llega en alza y busca ratificar su buen presente ante un rival de jerarquía que atraviesa una etapa de transición. A continuación, todo lo que hay que saber sobre entradas, accesos, horarios y el contexto futbolístico del encuentro.
Independiente Rivadavia vs River – Guía completa para el partido
Fecha: lunes 2 de marzo de 2026
Hora: 21:30 (hora argentina)
Estadio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Qué está en juego
-
La Lepra viene en los primeros planos de la Zona B del Apertura con buen rendimiento y sumando puntos en el torneo local.
River llega con un presente irregular: tuvo cambio de DT tras la renuncia de Marcelo Gallardo y todavía busca estabilidad en el campeonato.
El duelo toma relevancia porque se enfrentan dos equipos con realidades distintas: uno en crecimiento y el otro en transición.
Venta de entradas – No socios y público neutral
Cómo comprar
Las entradas están disponibles para no socios y público neutral a través de Global Fan (plataforma oficial de venta).
Socios de Independiente Rivadavia con la cuota de febrero al día no pagan entrada (solo acreditan cuota).
Valores oficiales
Entradas para NO SOCIOS
-
Popular Sur CSIR: $40.000
Platea Descubierta CSIR: $60.000
Platea Cubierta CSIR: $80.000
Playa Oficial CSIR: $50.000
Entradas para NEUTRALES
-
Popular Norte Neutral: $60.000
Platea Cubierta Norte Neutral: $100.000
Menores de 12 años tienen 50% de descuento.
Accesos al estadio
Hinchas de Independiente Rivadavia
-
Ingresan por calle Carlos Thays.
Sectores habilitados: Popular Sur, Platea Descubierta, Platea Cubierta Sur, Playa Oficial.
Público Neutral
-
Ingreso por Avenida Libertador.
Ubicación: Popular Norte y Platea Cubierta Norte.
Contexto futbolístico
Independiente Rivadavia
-
Está líder de su zona y teniendo un buen Apertura.
Viene sólido como local en Mendoza.
La Lepra suele complicar a equipos grandes con su localía.
River Plate
-
El equipo viene de una etapa de transición sin Gallardo.
Busca repuntar en el torneo.
River históricamente tiene mayor plantel y experiencia, pero el presente local puede nivelar el juego.
Tips para ir a la cancha
Global Fan: la plataforma para comprar entradas online.
Llega temprano: en partidos con equipos grandes suele haber más público y controles más estrictos.
Tené el DNI a mano para ingreso básico y acreditaciones.