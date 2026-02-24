Independiente Rivadavia vs River: hora, entradas, accesos y todo lo que tenés que saber del partido en Mendoza

En un cruce que promete tribunas colmadas y clima de partido grande en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a River Plate este lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas por una nueva fecha del Torneo Apertura. La Lepra llega en alza y busca ratificar su buen presente ante un rival de jerarquía que atraviesa una etapa de transición. A continuación, todo lo que hay que saber sobre entradas, accesos, horarios y el contexto futbolístico del encuentro.