Independiente Rivadavia vs River: hora, entradas, accesos y todo lo que tenés que saber del partido en Mendoza

Independiente Rivadavia recibe a River en el Malvinas: hora, entradas, accesos y cómo llega cada equipo al duelo del Apertura.

Maxi Salas salió en el ET de las semi entre River y la Lepra en Córdoba y sorprendió a todos.

En un cruce que promete tribunas colmadas y clima de partido grande en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe a River Plate este lunes 2 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas por una nueva fecha del Torneo Apertura. La Lepra llega en alza y busca ratificar su buen presente ante un rival de jerarquía que atraviesa una etapa de transición. A continuación, todo lo que hay que saber sobre entradas, accesos, horarios y el contexto futbolístico del encuentro.

Independiente Rivadavia vs River – Guía completa para el partido

Fecha: lunes 2 de marzo de 2026

Hora: 21:30 (hora argentina)

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

Qué está en juego

  • La Lepra viene en los primeros planos de la Zona B del Apertura con buen rendimiento y sumando puntos en el torneo local.

  • River llega con un presente irregular: tuvo cambio de DT tras la renuncia de Marcelo Gallardo y todavía busca estabilidad en el campeonato.

  • El duelo toma relevancia porque se enfrentan dos equipos con realidades distintas: uno en crecimiento y el otro en transición.

Venta de entradas – No socios y público neutral

Cómo comprar

  • Las entradas están disponibles para no socios y público neutral a través de Global Fan (plataforma oficial de venta).

  • Socios de Independiente Rivadavia con la cuota de febrero al día no pagan entrada (solo acreditan cuota).

Valores oficiales

Entradas para NO SOCIOS

  • Popular Sur CSIR: $40.000

  • Platea Descubierta CSIR: $60.000

  • Platea Cubierta CSIR: $80.000

  • Playa Oficial CSIR: $50.000

Entradas para NEUTRALES

  • Popular Norte Neutral: $60.000

  • Platea Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años tienen 50% de descuento.

Accesos al estadio

Hinchas de Independiente Rivadavia

  • Ingresan por calle Carlos Thays.

  • Sectores habilitados: Popular Sur, Platea Descubierta, Platea Cubierta Sur, Playa Oficial.

Público Neutral

  • Ingreso por Avenida Libertador.

  • Ubicación: Popular Norte y Platea Cubierta Norte.

Contexto futbolístico

Independiente Rivadavia

  • Está líder de su zona y teniendo un buen Apertura.

  • Viene sólido como local en Mendoza.

  • La Lepra suele complicar a equipos grandes con su localía.

River Plate

  • El equipo viene de una etapa de transición sin Gallardo.

  • Busca repuntar en el torneo.

  • River históricamente tiene mayor plantel y experiencia, pero el presente local puede nivelar el juego.

Tips para ir a la cancha

Global Fan: la plataforma para comprar entradas online.

Llega temprano: en partidos con equipos grandes suele haber más público y controles más estrictos.

Tené el DNI a mano para ingreso básico y acreditaciones.

