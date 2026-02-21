Duelo picante: Independiente Rivadavia vs Independiente, a todo o nada
Independiente Rivadavia buscará imponer su eficacia en Mendoza, mientras Independiente buscará aprovechar su ritmo y jerarquía.
Independiente Rivadavia recibirá este sábado 21 de febrero desde las 17:00 horas al Club Atlético Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol en el estadio Juan Bautista Gargantini, en un cruce que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación.
El equipo mendocino buscará recuperarse tras su reciente tropiezo y mantenerse cerca de los líderes de su zona, mientras que el “Rojo” llega motivado tras las últimas victorias que le dieron impulso en la tabla interzonal.
Dónde verlo: El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y también podrá seguirse vía Flow, DirecTV Go y Telecentro Play para quienes cuenten con el Pack Fútbol contratado.
Datos clave:
Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
Hora: 17.00 (Argentina)
Estadio: Juan Bautista Gargantini (Mendoza)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Pablo Echavarría
Transmisión: ESPN Premium (Pack Fútbol)
Este enfrentamiento interzonal promete chispa desde el arranque: Rivadavia quiere volver al camino del triunfo tras perder su último partido, mientras que Independiente llega con confianza y en busca de seguir sumando fuera de casa. La Lepra mendocina, segundo en su zona, necesita un triunfo para consolidarse entre los mejores.
Duelo caliente en el Gargantini: probables 11 para Independiente Rivadavia vs Independiente
Probable alineación de Independiente Rivadavia
Formación (3-4-2-1) – DT: Alfredo Berti
-
Arquero: Nicolás Bolcato
Defensores: Iván Villalba – Sheyko Studer – Leonard Costa
Volantes: Alejo Osella – José Florentín – Tomás Bottari – Juan Manuel Elordi
Ofensivos: Matías Fernández – Sebastián Villa
Delantero: Fabrizio Sartori
Esta alineación se mantiene con el mismo bloque que mostró solidez en el inicio del torneo antes de la derrota reciente.
Probable alineación de Independiente
Formación (4-2-3-1) – DT: Gustavo Quinteros
-
Arquero: Rodrigo Rey
Defensores: Leonardo Godoy – Kevin Lomónaco – Sebastián Valdéz – Facundo Zabala
Mediocampistas: Iván Marcone – Lautaro Millán
Ofensivos: Walter Mazzantti – Ignacio Malcorra – Matías Abaldo
Delantero: Gabriel Ávalos
Independiente presentaría un once equilibrado en todas sus líneas, con Ávalos como principal amenaza ofensiva.