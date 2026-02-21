Duelo picante: Independiente Rivadavia vs Independiente, a todo o nada

Independiente Rivadavia buscará imponer su eficacia en Mendoza, mientras Independiente buscará aprovechar su ritmo y jerarquía.

Independiente Rivadavia recibirá este sábado 21 de febrero desde las 17:00 horas al Club Atlético Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol en el estadio Juan Bautista Gargantini, en un cruce que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación.

El equipo mendocino buscará recuperarse tras su reciente tropiezo y mantenerse cerca de los líderes de su zona, mientras que el “Rojo” llega motivado tras las últimas victorias que le dieron impulso en la tabla interzonal.

Dónde verlo: El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y también podrá seguirse vía Flow, DirecTV Go y Telecentro Play para quienes cuenten con el Pack Fútbol contratado.

Datos clave:

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Hora: 17.00 (Argentina)

Estadio: Juan Bautista Gargantini (Mendoza)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Transmisión: ESPN Premium (Pack Fútbol) Este enfrentamiento interzonal promete chispa desde el arranque: Rivadavia quiere volver al camino del triunfo tras perder su último partido, mientras que Independiente llega con confianza y en busca de seguir sumando fuera de casa. La Lepra mendocina, segundo en su zona, necesita un triunfo para consolidarse entre los mejores.