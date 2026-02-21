Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

Duelo picante: Independiente Rivadavia vs Independiente, a todo o nada

Independiente Rivadavia buscará imponer su eficacia en Mendoza, mientras Independiente buscará aprovechar su ritmo y jerarquía.

MDZ Deportes

independiente rivadavia belgrano (10)
Alf Ponce Mercado / MDZ

Independiente Rivadavia recibirá este sábado 21 de febrero desde las 17:00 horas al Club Atlético Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol en el estadio Juan Bautista Gargantini, en un cruce que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación.

El equipo mendocino buscará recuperarse tras su reciente tropiezo y mantenerse cerca de los líderes de su zona, mientras que el “Rojo” llega motivado tras las últimas victorias que le dieron impulso en la tabla interzonal.

Te Podría Interesar

Dónde verlo: El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y también podrá seguirse vía Flow, DirecTV Go y Telecentro Play para quienes cuenten con el Pack Fútbol contratado.

Datos clave:

  • Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

  • Hora: 17.00 (Argentina)

  • Estadio: Juan Bautista Gargantini (Mendoza)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

  • VAR: Pablo Echavarría

  • Transmisión: ESPN Premium (Pack Fútbol)

Este enfrentamiento interzonal promete chispa desde el arranque: Rivadavia quiere volver al camino del triunfo tras perder su último partido, mientras que Independiente llega con confianza y en busca de seguir sumando fuera de casa. La Lepra mendocina, segundo en su zona, necesita un triunfo para consolidarse entre los mejores.

lepra belgrano (1)
Se espera un gran marco de público en el Gargantini.

Se espera un gran marco de público en el Gargantini.

Duelo caliente en el Gargantini: probables 11 para Independiente Rivadavia vs Independiente

Probable alineación de Independiente Rivadavia

Formación (3-4-2-1) – DT: Alfredo Berti

  • Arquero: Nicolás Bolcato

  • Defensores: Iván Villalba – Sheyko Studer – Leonard Costa

  • Volantes: Alejo Osella – José Florentín – Tomás Bottari – Juan Manuel Elordi

  • Ofensivos: Matías Fernández – Sebastián Villa

  • Delantero: Fabrizio Sartori

    Esta alineación se mantiene con el mismo bloque que mostró solidez en el inicio del torneo antes de la derrota reciente.

Probable alineación de Independiente

Formación (4-2-3-1) – DT: Gustavo Quinteros

  • Arquero: Rodrigo Rey

  • Defensores: Leonardo Godoy – Kevin Lomónaco – Sebastián Valdéz – Facundo Zabala

  • Mediocampistas: Iván Marcone – Lautaro Millán

  • Ofensivos: Walter Mazzantti – Ignacio Malcorra – Matías Abaldo

  • Delantero: Gabriel Ávalos

    Independiente presentaría un once equilibrado en todas sus líneas, con Ávalos como principal amenaza ofensiva.

Archivado en

Notas Relacionadas