Independiente Rivadavia proyecta su nueva sede y confirma que recibirá a River Plate en el Malvinas

El presidente de Independiente Rivadavia confirmó un ambicioso plan de modernización institucional y dejó definiciones clave sobre la agenda deportiva del club.

En diálogo con MDZ Radio , Daniel Vila puso el foco en la futura sede administrativa con ingreso por Arístides Villanueva, explicó la localía frente a River y la imposibilidad de disputar la Copa Libertadores en el estadio propio, y aclaró los motivos de la postergación del cruce ante Independiente de Avellaneda.

El proyecto más inmediato apunta a cambiar la cara del club. A partir del 30 de abril, al vencer la concesión vigente, Independiente Rivadavia tomará posesión del sector donde funcionará el nuevo acceso institucional sobre Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva. Allí se concentrarán la administración, la tienda oficial y un bar, en una apuesta por abrir el club a la ciudad y mejorar la experiencia del socio.

Además, el dirigente adelantó que entre mayo y junio comenzarán trabajos de remodelación en el Estadio Bautista Gargantini , con la meta de adecuarlo a mayores exigencias operativas y de prensa.

En el plano deportivo, el club recibirá a River el próximo lunes en el Estadio Malvinas Argentinas. La decisión responde a cuestiones de capacidad y logística: los únicos partidos que justifican salir de casa por convocatoria masiva son ante Boca y River, explicó el presidente, remarcando que el Gargantini aún no está en condiciones de albergar el volumen de público y cobertura mediática que generan esos encuentros.

También fue categórico sobre el plano continental: Independiente Rivadavia no podrá disputar la Copa Libertadores en su estadio por no cumplir con los requisitos de Conmebol en iluminación, vestuarios y otras normativas.

Daniel Vila en Mdz Radio

La postergación ante Independiente

Respecto del partido frente a Independiente de Avellaneda, el dirigente aclaró que la reprogramación no fue una decisión del club sino de la Liga Profesional de Fútbol, en el marco de una medida general que afectó a todos los encuentros previstos para la jornada. Si bien ambos equipos pretendían jugar, el cambio impacta en la planificación deportiva, sobre todo con el compromiso inmediato ante Racing.

Por último, el presidente valoró el proceso de puesta a punto de Villa, a quien calificó como un futbolista determinante para el proyecto deportivo. Con obras en puerta y una agenda cargada, Independiente Rivadavia busca orden institucional y competitividad, dentro y fuera de la cancha.