Independiente Rivadavia cayó 1-0 ante Boca en la reserva y mereció el empate

Independiente Rivadavia perdió ante Boca en reserva 1-0. La Lepra fue superior pero no logró concretar sus chances.

Boca Juniors se impuso 1 a 0 frente a Independiente Rivadavia en una nueva fecha del Torneo de Reserva, en un encuentro parejo donde la efectividad marcó la diferencia.

El único gol del partido lo convirtió Gadiel Paoli, quien aprovechó la situación más clara del juego para darle la ventaja al conjunto xeneize.

La Lepra, dirigida por Medina, fue superior durante largos pasajes del encuentro. Manejó mejor la pelota, tuvo mayor presencia territorial y generó aproximaciones que hicieron ilusionar a su público. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio del campo impidió que pudiera reflejar esa superioridad en el marcador.

El equipo mendocino mereció al menos el empate por lo demostrado en el desarrollo del juego, pero terminó pagando caro la falta de eficacia ante un rival que supo capitalizar su oportunidad.

Más allá del resultado, el rendimiento dejó señales positivas. Si logra sostener este nivel de juego y ajustar detalles en la definición, seguramente serán más los triunfos que las derrotas para el Azul del Parque.